♬ sonido original - Sin Límite TLX @sinlimite_tlx Katy Perry sorprendió en Roma al lanzar… ¡su tarjeta de crédito! 💳✨ La cantante explicó que no llevaba monedas, pero no quiso perder la tradición de pedir un deseo en la icónica Fontana di Trevi. Así que improvisó y arrojó lo que tenía a la mano para atraer la buena suerte. #SinLímiteTLX

Non aveva monetine da lanciare nella Fontana di Trevi, allora ha deciso di immergere nell'acqua la sua carta di credito e ha postato il video sui suoi canali social. Così la celebre cantante americana Katy Perry ha raccontato la sua esperienza tipicamente romana, durante la sua visita nella capitale di sabato.

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Coperta da una felpa grigia, con il cappuccio, l'attuale fidanzata dell'ex primo ministro canadese Justin Trudeau ha gettato la sua carta di credito sul fondo dell'iconica fontana, dove tradizionalmente i turisti lanciano monete in cerca di buona fortuna e per garantirsi di tornare nella città eterna.

Nel video, l'interprete di «Firework» prima scherza cantando «qualcuno mi dia un centesimo».

Subito dopo, commenta: «Ragazzi, ho detto in 'Save as Draft' che non mi interessano le monete», facendo riferimento al brano dell'album Witness, che include il verso: «Non mi interessano le monete, ma ultimamente le lancio in aria».

In seguito, Katy arriva a mettere la sua carta di credito nella fontana, ma la ritira subito.

La visita della cantante in Italia avviene in un clima di recenti polemiche, dopo che è stata citata in un'indagine condotta dalla polizia dello Stato di Victoria, in Australia, a seguito di una denuncia di violenza sessuale presentata dall'attrice Ruby Rose. Katy, tuttavia, ha negato ogni accusa.