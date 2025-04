I responsabili della chiesa di San Paolo sono preoccupati per l'assalto alle magnolie. KEYSTONE

I responsabili della Chiesa di San Paolo, pubblicizzata tra l'altro come «hotspot di Instagram» sul sito web del turismo del Cantone, sono preoccupati che gli influencer possano danneggiare e far morire le piante.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Davanti alla chiesa di San Paolo a Basilea, gli influencer mettono a rischio la salute delle magnolie arrampicandosi su di esse per scattare una foto.

La chiesa e il centro di giardinaggio cittadino hanno lanciato un avvertimento e stanno valutando misure di protezione come recinzioni.

Paradossalmente, la chiesa è pubblicizzata come un hotspot di Instagram. Mostra di più

Tra i posti ritenuti «instagrammabili» (un neologismo per definire uno scatto che merita di essere pubblicato sul social e che probabilmente riceverà anche tanti like) in Svizzera c'è anche la chiesa di San Paolo a Basilea. O meglio: la sede ecclesiastica con davanti le sue magnolie.

E a dimostrarlo sono gli influencer, che regolarmente si mettono in posa tra le piante in fiore per scattare la foto perfetta. Ma questo comportamento può anche avere delle conseguenze sgradite.

I responsabili della chiesa sono infatti preoccupati per l'assalto di molti giovani, dal momento che questi non si accontentano di posizionarsi davanti alle magnolie per fare la foto, ma è anche capitato che si arrampicassero sui vecchi alberi, mettendo a rischio la loro salute.

Il sito web della chiesa ha quindi deciso di diramare un avvertimento urgente: «Per proteggere la vita delle nostre magnolie, nessuno deve arrampicarsi su di esse. Crepe e infestazioni fungine potrebbero portare alla loro morte».

Anche il comune ha affisso dei cartelli che vietano di arrampicarsi. Il responsabile spiega alla «Basler Zeitung» che i rami delle magnolie sono troppo fragili per salirci sopra.

La chiesa pubblicizzata come «hotspot di Instagram»

Resta da vedere se gli influencer si atterranno alle regole. Il vivaio comunale sta valutando la possibilità di erigere una recinzione temporanea in legno per proteggere gli alberi durante il periodo di fioritura.

Tale recinzione potrebbe rovinare l'immagine, un incubo per chi è alla ricerca della migliore opportunità fotografica.

Ironia della sorte, poi, la chiesa di San Paolo è pubblicizzata come «hotspot di Instagram» (ossia uno degli undici luoghi di Basilea particolarmente adatti alle foto di Instagram) sul sito web del turismo del Cantone, il che sta alimentando l'afflusso di influencer.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.