Il ritiro spirituale di 10 giorni di Achille Costacurta finisce dopo sole 70 ore. Ecco perché

Achille Costacurta, ospite a «Ballando con le Stelle» IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Achille Costacurta, dopo aver lasciato l'Australia per un ritiro spirituale a Calcutta, decide di interrompere l'esperienza e tornare attivo sui social, esprimendo comunque soddisfazione per l'esperienza vissuta.

Hai fretta? blue News riassume per te Achille Costacurta aveva deciso di partecipare ad un corso di meditazione a Calcutta, in India, ma l'esperienza è terminata anzitempo.

«No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare. Solo verdure», ha scritto il ragazzo sui social, annunciando la conclusione del suo ritiro spirituale.

Il figlio dell'ex calciatore Billy Costacurta e di Martina Colombari ha trascorso anni difficili, che sembrano però essere alle spalle, come ha dichiarato di recente, anche perché in Ticino gli è stato diagnosticato l'ADHD, disturbo del neurosviluppo caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività persistenti. Mostra di più

Achille Costacurta, il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, aveva annunciato il suo trasferimento dall'Australia a Calcutta per partecipare a un ritiro di meditazione di 10 giorni.

Tuttavia, dopo solo 70 ore, ha deciso di abbandonare l'esperienza.

Il giovane aveva condiviso sui social la sua intenzione di disintossicarsi dallo stress della vita moderna, ma ha ammesso che il ritiro non ha avuto l'effetto desiderato.

«Ci vediamo tra 10 giorni, dato che sto entrando in un retreat di meditazione a Calcutta», aveva dichiarato nelle sue Storie, spiegando di aver lasciato l'Australia dopo una vacanza a Melbourne.

«Non si può leggere, scrivere, fumare, parlare»

Ma il ritiro si è rivelato più impegnativo del previsto. «No telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare. Solo verdure», aveva spiegato il ragazzo, descrivendo le rigide regole del ritiro.

Nonostante il fallimento, il 21enne non si è scoraggiato.

«Ragazzi, 10 giorni non ho resistito… Erano 12,5 ore di meditazione al giorno. Dopo 70 ore ho preferito andare via, non riuscivo più a tenere la concentrazione, essendo il mio primo approccio a questo mondo. Sono comunque molto soddisfatto!», ha scritto sui social.

Successivamente, come riportato anche da «gossip.it», è stato visto passeggiare per le strade di Calcutta, .

Gli anni bui alle spalle? La salvezza in Svizzera

Giova qui ricordare che il figlio dell'ex star del Milan e della ex Miss Italia, ha un trascorso di anni davvero difficili, tra problemi scolastici, dipendenze e comportamenti estremi.

Come ha raccontato lui stesso a «Verissimo», non tanto tempo fa, durante la permanenza in comunità aveva tentato il suicidio.

Sempre nella trasmissione TV aveva raccontato come la ripresa è stata possibile grazie alla Clinica Santa Croce di Orselina, dove accetta una nuova terapia antidepressiva dopo aver abbandonato le droghe.

Lì gli viene diagnosticato per la prima volta l’ADHD, il Disturbo da Deficit dell'Attenzione - Iperattività, problema del neurosviluppo caratterizzato da disattenzione, iperattività e impulsività persistenti, una diagnosi che illumina anni di scatti d’ira e reazioni incontrollate: «Mi infastidiscono profondamente le ingiustizie».

Il 21enne ha oggi ritrovato una certa serenità, affermando di essersi lasciato il passato alle spalle e di aver ritrovato stabilità insieme ai genitori.