«Non mi aspettavo tutto ciò»: la madre di Valeria Marini racconta la verità sulla figlia

Gianna Orrù e la figlia Valeria Marini qualche anno fa. Imago

Durante la puntata di Domenica In del 5 ottobre, Gianna Orrù, madre di Valeria Marini, ha espresso il suo disappunto per la scelta della figlia di condividere pubblicamente dettagli privati della loro vita familiare.

Hai fretta? blue News riassume per te A «Domenica In», Gianna Orrù ha parlato delle difficoltà nel rapporto con sua figlia Valeria Marini.

La madre ha criticato Valeria per aver condiviso pubblicamente dettagli intimi della loro vita familiare.

Il rapporto tra le due resta teso e lontano da una possibile riconciliazione. Mostra di più

Domenica 5 ottobre, nel programma televisivo «Domenica In» condotto da Mara Venier, si è discusso del complesso rapporto tra genitori e figli.

Tra gli ospiti, Gianna Orrù, madre della celebre Valeria Marini, ha deciso di parlare apertamente delle difficoltà nel loro rapporto familiare, ormai da tempo teso.

La donna ha dichiarato: «Io ho sempre lavorato, non aspettavo che mia figlia entrasse nel mondo dello spettacolo. Ho perso tutto inseguendola».

Ha espresso il suo disappunto per il fatto che Valeria condivida pubblicamente dettagli intimi della loro vita: «Non mi è piaciuto che andasse in giro a raccontare questa storia ovunque. Non me l'aspettavo, bisogna stare zitti. Non si parla di cose che ti addolorano, si cerca visibilità. Io non tollero le ingiustizie, e certe cose non le sopporto».

La relazione tra madre e figlia appare ancora lontana da una riconciliazione, appesantita da tensioni che sono state portate alla luce del pubblico.

Ecco cosa era successo

Ricordiamo che, prima dell'estate, in un'intervista al «Corriere della Sera», la showgirl aveva ammesso di essere stata forse troppo severa con la madre in una conversazione avvenuta nel settembre 2024, che ha portato a una rottura nei loro rapporti.

La 58ednne ha ricordato che l'allontanamento si è conciso con la perdita di circa 335'000 euro da parte della madre, in seguito a una truffa con i bitcoin.

L'episodio aveva gettato Gianna Orrù in uno stato di profonda prostrazione. La madre 87enne non ha ancora ripreso i contatti nemmeno con i suoi altri due figli, Claudia e Fabio.

La sentenza relativa alla truffa è attesa per novembre.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.