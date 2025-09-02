Federica Panicucci, nota conduttrice televisiva, si prepara a tornare alla guida di «Mattino 5».
Nonostante i suoi 57 anni, come riporta «gossip.it», si sente in forma e apprezza il suo aspetto. «Non mi rendo conto dell'età che ho, mi guardo allo specchio e ringrazio», ha dichiarato in un'intervista a Gente, che le ha dedicato la copertina.
La presenttrice affronta ogni compleanno con entusiasmo e non si lascia turbare dal passare del tempo. «Non mi preoccupa una candelina in più o in meno», ha confidato. Ha un rapporto sereno con il suo corpo, lontano dalle insicurezze giovanili. «Mi vado bene così come sono», ha aggiunto.
Il suo segreto
Per mantenersi in forma, segue un regime di benessere che include allenamenti leggeri a casa, passeggiate estive in riva al mare e un'alimentazione equilibrata.
«Mi concentro su ciò che mi fa stare bene e non spreco un istante», ha spiegato. La sua serenità interiore si riflette anche nel suo aspetto esteriore.
In famiglia
Recentemente, Federica ha trascorso del tempo con i suoi figli, Sofia e Mattia, in Tanzania per un safari, e successivamente ha visitato le Maldive con il compagno Marco Bacini. Nonostante le voci di crisi, il loro legame è solido. «Marco è il mio faro nella notte» a «Gente», ha detto, sottolineando la stabilità della loro relazione.