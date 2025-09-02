Federica Panicucci IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Federica Panicucci, a 57 anni, esprime gratitudine per il suo aspetto fisico e condivide il suo approccio positivo alla vita e al benessere.

Hai fretta? blue News riassume per te Il tempo sembra proprio non trascorrere per Federica Panicucci.

La nota presentatrice, 57enne, ha confessato a Gente di non rendersi conto dell'età e di sentirsi grata per il suo aspetto.

Lunghe passeggiate, allenamenti leggeri e una dieta equilibrata sono i suoi elisir di giovinezza.

Niente crisi con il compagno Marco Bacini, «è il mio faro nella notte».

La conduttrice ammette di non sentirsi sexy, ma preferisce definirsi femminile e curata. Mostra di più

Federica Panicucci, nota conduttrice televisiva, si prepara a tornare alla guida di «Mattino 5».

Nonostante i suoi 57 anni, come riporta «gossip.it», si sente in forma e apprezza il suo aspetto. «Non mi rendo conto dell'età che ho, mi guardo allo specchio e ringrazio», ha dichiarato in un'intervista a Gente, che le ha dedicato la copertina.

La presenttrice affronta ogni compleanno con entusiasmo e non si lascia turbare dal passare del tempo. «Non mi preoccupa una candelina in più o in meno», ha confidato. Ha un rapporto sereno con il suo corpo, lontano dalle insicurezze giovanili. «Mi vado bene così come sono», ha aggiunto.

Il suo segreto

Per mantenersi in forma, segue un regime di benessere che include allenamenti leggeri a casa, passeggiate estive in riva al mare e un'alimentazione equilibrata.

«Mi concentro su ciò che mi fa stare bene e non spreco un istante», ha spiegato. La sua serenità interiore si riflette anche nel suo aspetto esteriore.

In famiglia

Recentemente, Federica ha trascorso del tempo con i suoi figli, Sofia e Mattia, in Tanzania per un safari, e successivamente ha visitato le Maldive con il compagno Marco Bacini. Nonostante le voci di crisi, il loro legame è solido. «Marco è il mio faro nella notte» a «Gente», ha detto, sottolineando la stabilità della loro relazione.

La coppia non sente la necessità di sposarsi per confermare il loro amore. Vivono felici insieme e non escludono nulla per il futuro.

Sexy? No. «Femminile e curata»

Sebbene sia considerata attraente, la nativa diCecina, in Toscana, non si percepisce come sexy. «Non mi sono mai vista così», ha ammesso, preferendo definirsi femminile e curata.