Dopo un Sanremo 2025 segnato da infortuni e critiche, Kekko dei Modà rompe il silenzio e svela i retroscena della sua partecipazione. Tra dolore fisico, attacchi ingiustificati e il sostegno della famiglia, il cantante ripercorre la sua esperienza e il percorso che l'ha portato fino al palco dell'Ariston.

«Io dovevo ritirarmi, anzi, mi sono ritirato», confessa Kekko dei Modà a Verissimo, parlando del periodo difficile che ha vissuto prima di Sanremo.

«Ora vivo a Tenerife, in Spagna, dove sto molto bene e avevo deciso di mollare tutto. Le delusioni erano state tante: nel mondo del lavoro è difficile instaurare rapporti sinceri e quando il successo non è più quello di una volta, alcune persone smettono persino di guardarti in faccia. Non è facile reggere tutto questo, serve una forza psicologica enorme. I miei «ragazzi» mi hanno salvato più volte, restando al mio fianco con grande educazione e tatto».

Ma nonostante le difficoltà, Kekko è tornato sul palco dell'Ariston, affrontando anche un imprevisto che avrebbe potuto metterlo fuori gioco. «Sono caduto come un cretino e mi sono rotto due costole», racconta. «Ma ci tenevo particolarmente a portare a termine la mia esperienza, per me, per i ragazzi e per tutto il pubblico che ci ha sempre seguito. Ho cantato con molto dolore, ma sono felicissimo di averlo fatto. Non mi sarei mai ritirato».

La partecipazione a Sanremo è stata anche un momento di forte coinvolgimento personale. «Mia mamma aveva il rosario in mano ogni volta che salivo sul palco e anche mia figlia faceva il tifo per me», ricorda con emozione. Il momento più toccante? «La serata dei duetti, quando ho cantato con Francesco Renga, che oltre a essere un collega è un caro amico. Insieme abbiamo portato «Angelo», uno dei suoi brani più belli».

Non sono mancate, però, le critiche. Kekko si è trovato ancora una volta al centro del dibattito mediatico e non ha esitato a commentare: «Nella mia vita sono stato giudicato tante volte, e va bene così. Se il giudizio è fatto con criterio e competenza, anche un brutto voto o una critica severa sono costruttivi. Ma c'è chi giudica solo per umiliare e questo non mi piace. Non è professionale. Non lo dico per la sconfitta, ci sono rimasto male, è vero, ma certe cose non si giustificano».