«Non ne parlo, ma…» Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso

fon

29.10.2025

Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso in azione.
Pasquale La Rocca e Barbara D'Urso in azione.
Imago

Tra allusioni e complimenti, Pasquale La Rocca a «Novella 2000» non svela il flirt con Barbara D'Urso, ma parla di «forte intesa» e scatena il web.

Redazione blue News

29.10.2025, 12:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Pasquale La Rocca, a «Novella 2000», non conferma un flirt con Barbara D'Urso, ma ammette «una forte intesa».
  • Il maestro di «Ballando con le Stelle» dice che in sette edizioni non aveva mai provato un legame così profondo con una partner.
  • La Rocca parla di Barbara come «fantastica, unica e determinata», chiudendo con la frase virale: «È una gran figa».
Mostra di più

Le voci su una presunta intesa speciale tra Barbara D'Urso e il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca a «Ballando con le Stelle» non si fermano. Il web si interroga e, dietro le quinte del programma, non si parla d’altro.

A fare chiarezza - o forse ad alimentare ancora di più la curiosità - è lo stesso Pasquale, che in un'intervista rilasciata a «Novella 2000» ha raccontato il suo punto di vista.

L'incontro è avvenuto in Rai, dove entrambi erano ospiti di Alberto Matano a «La Vita in Diretta». La Rocca, ballerino e volto ormai noto del format di Milly Carlucci, ha mantenuto il riserbo sulle indiscrezioni sentimentali, ma ha lasciato intendere che tra lui e la D'Urso ci sia un legame speciale.

Alla domanda diretta - «C'è un flirt tra te e Barbara D'Urso?» - il ballerino ha risposto con un elegante: «Di queste cose non parlo». Tuttavia, incalzato dal giornalista, ha aggiunto: «Posso dirti che fra noi c'è una forte intesa. Non mi era mai successo prima».

La Rocca ha spiegato che, pur avendo partecipato a diverse edizioni internazionali di «Ballando», non aveva mai provato un'intesa così profonda con una partner: «Faccio Ballando, tra Italia ed estero, da sette edizioni e con nessuna delle mie partner era mai successo un rapporto così forte».

«È fantastica, unica, determinata. Insieme facciamo grandi cose»

Quando l'intervistatore gli ha ricordato la sua precedente esperienza con Nina Zilli, il ballerino ha confermato che con Barbara la connessione è diversa: «Con Barbara è un rapporto molto, molto più intenso».

Senza sbilanciarsi su un eventuale flirt, Pasquale ha però elogiato la sua partner: «È fantastica, unica, determinata. Insieme facciamo grandi cose».

E, chiudendo l'intervista con ironia e spontaneità, ha definito la conduttrice con parole che hanno subito fatto il giro del web: «È una gran figa». Un complimento diretto e sincero che ha acceso ancora di più i riflettori su questa coppia amatissima dello show di Milly Carlucci.

