  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il ritorno dopo la malattia Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano

ai-scrape

20.11.2025 - 12:40

Kate tornain pista.
Kate tornain pista.
IMago

Dopo aver annunciato la sua diagnosi di cancro nel 2024, Kate Middleton ha partecipato al suo primo evento pubblico, indossando degli anelli che portano un profondo significato personale.

Nicolò Forni

20.11.2025, 12:40

20.11.2025, 12:43

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Kate Middleton ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro del 2024, intervenendo al Future Workforce Summit del 18 novembre 2025.
  • L'evento, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood da lei fondata nel 2021, ribadisce il suo impegno per l'importanza dei primi anni di vita dei bambini.
  • Al centro dell’attenzione anche i quattro anelli indossati dalla principessa - fede gallese, anelli eternity e l’iconico zaffiro di Lady Diana - simboli di famiglia, amore e continuità.
Mostra di più

Kate Middleton ha fatto il suo primo discorso pubblico dopo l'annuncio della sua diagnosi di cancro nel 2024, partecipando al Future Workforce Summit il 18 novembre 2025.

L'evento è stato organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, un'iniziativa che la principessa del Galles ha fondato nel 2021 per promuovere l'importanza dei primi anni di vita di un bambino.

Durante l'evento, stando a «Leggo», la moglie del principe William ha indossato un elegante tailleur grigio tortora e una camicetta bianca con volant, completando il suo look con quattro anelli significativi.

Tra questi, la fede nuziale in oro gallese, un anello eternity con pietre preziose, il famoso anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti che apparteneva a Lady Diana, e un altro anello eternity interamente composto da diamanti.

Un anello speciale.
Un anello speciale.
Imago

Il significato degli anelli

L'anello eternity è stato notato per la prima volta nell'agosto 2024, quando kate e il marito si sono congratulati con la squadra britannica per il successo alle Olimpiadi di Parigi. In quell'occasione l'anello brillava davanti alle telecamere.

Nel settembre dello stesso anno, la nuora di re Carlo ha annunciato il completamento del suo trattamento chemioterapico indossando la fede nuziale e altri tre anelli.

Dopo la nascita del principe George nel 2013, ha indossato un anello Annoushka in oro bianco e diamanti, che molti credono sia stato un regalo di William.

Di recente, al funerale della duchessa di Kent, la principessa ha indossato tutti gli anelli, proprio come ha fatto al Future Workforce Summit.

Royal Family. Ecco perché Kate non indossa più l'anello di fidanzamento

Royal FamilyEcco perché Kate non indossa più l'anello di fidanzamento

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Xhaka sui tifosi kosovari: «È l'ultima cosa che mi aspettavo»
Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Le ultime sulla Royal Family

Ecco quale membro lo rivela. La vita nella famiglia reale britannica è «un inferno»

Ecco quale membro lo rivelaLa vita nella famiglia reale britannica è «un inferno»

Genitori reali, problemi comuni. Quando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe

Genitori reali, problemi comuniQuando riceveranno il telefonino i figli di William e Kate? Ecco la risposta del principe

L'intervista. William svela: «Così abbiamo spiegato ai nostri figli la malattia di Kate»

L'intervistaWilliam svela: «Così abbiamo spiegato ai nostri figli la malattia di Kate»

Sempre più in difficoltà. Le email di Epstein lo confermano: nella foto Andrea abbracciava proprio Giuffre

Sempre più in difficoltàLe email di Epstein lo confermano: nella foto Andrea abbracciava proprio Giuffre

Altre notizie

«Un professore». Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

«Un professore»Alessandro Gassmann: tra filosofia e spirito natalizio

Arriverà un ricorso. Il giudice archivia la causa per violenza sessuale contro Vin Diesel

Arriverà un ricorsoIl giudice archivia la causa per violenza sessuale contro Vin Diesel

Racconto inedito. Dick Van Dyke svela per la prima volta perché disse di no a «James Bond»

Racconto ineditoDick Van Dyke svela per la prima volta perché disse di no a «James Bond»