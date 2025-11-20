Kate tornain pista. IMago

Dopo aver annunciato la sua diagnosi di cancro nel 2024, Kate Middleton ha partecipato al suo primo evento pubblico, indossando degli anelli che portano un profondo significato personale.

Hai fretta? blue News riassume per te Kate Middleton ha tenuto il suo primo discorso pubblico dopo la diagnosi di cancro del 2024, intervenendo al Future Workforce Summit del 18 novembre 2025.

L'evento, organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood da lei fondata nel 2021, ribadisce il suo impegno per l'importanza dei primi anni di vita dei bambini.

Al centro dell’attenzione anche i quattro anelli indossati dalla principessa - fede gallese, anelli eternity e l’iconico zaffiro di Lady Diana - simboli di famiglia, amore e continuità. Mostra di più

Kate Middleton ha fatto il suo primo discorso pubblico dopo l'annuncio della sua diagnosi di cancro nel 2024, partecipando al Future Workforce Summit il 18 novembre 2025.

L'evento è stato organizzato dalla Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood, un'iniziativa che la principessa del Galles ha fondato nel 2021 per promuovere l'importanza dei primi anni di vita di un bambino.

Durante l'evento, stando a «Leggo», la moglie del principe William ha indossato un elegante tailleur grigio tortora e una camicetta bianca con volant, completando il suo look con quattro anelli significativi.

Tra questi, la fede nuziale in oro gallese, un anello eternity con pietre preziose, il famoso anello di fidanzamento con zaffiro e diamanti che apparteneva a Lady Diana, e un altro anello eternity interamente composto da diamanti.

Un anello speciale. Imago

Il significato degli anelli

L'anello eternity è stato notato per la prima volta nell'agosto 2024, quando kate e il marito si sono congratulati con la squadra britannica per il successo alle Olimpiadi di Parigi. In quell'occasione l'anello brillava davanti alle telecamere.

Nel settembre dello stesso anno, la nuora di re Carlo ha annunciato il completamento del suo trattamento chemioterapico indossando la fede nuziale e altri tre anelli.

Dopo la nascita del principe George nel 2013, ha indossato un anello Annoushka in oro bianco e diamanti, che molti credono sia stato un regalo di William.

Di recente, al funerale della duchessa di Kent, la principessa ha indossato tutti gli anelli, proprio come ha fatto al Future Workforce Summit.