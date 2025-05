Bernardo Cherubini

Dalla confessione sulla morte del fratello maggiore al rapporto speciale con Lorenzo: Bernardo Cherubini si racconta a cuore aperto nel salotto de «La Volta Buona».

Bernardo Cherubini non è soltanto «il fratello di Jovanotti». E lo ha dimostrato ancora una volta nella recente puntata de «La Volta Buona», andata in onda giovedì 15 maggio e dedicata proprio ai legami familiari.

Seduto nel salotto di Caterina Balivo, ha scelto di iniziare il suo racconto parlando di chi, nella narrazione pubblica, spesso viene dimenticato: il fratello maggiore Umberto.

«Umberto è morto nel 2007 a 45 anni», ha ricordato con voce ferma, «perché rimase coinvolto in un incidente aereo. Lui diceva sempre: "Se devo morire, come fanno tutti, vorrei farlo volando"».

Un pensiero che Bernardo condivide ancora oggi, con un'intensità inaspettata: «Anche Lorenzo ha rischiato la vita in bici, ma stava facendo ciò che amava. Io, se dovessi andarmene, vorrei farlo in moto. La morte è l'unica certezza, ma può avere anche una luce, un senso, perché chi se ne va resta con noi».

Una riflessione toccante che ha dato alla conversazione una profondità rara. Ma la puntata ha saputo bilanciare emozione e leggerezza, grazie anche al tono diretto e ironico del racconto familiare.

Quando si parla di Lorenzo, per esempio, Bernardo non ha dubbi: «Che fratello è? Severo, severissimo. Lo è sempre stato. Siamo cresciuti con genitori affettuosi ma molto rigidi. Qualche sgridata ci stava, eravamo quattro figli scatenati».

Lui, però, di punizioni non ne ha mai prese. «La mamma puniva gli altri, non me. Non perché fossi più buono... ero solo il suo preferito», ha detto con un sorriso. «Lorenzo mi dice sempre: «Tu sei più debole di noi, perché la mamma ti ha dato troppi baci, a me zero"».

Una debolezza che Bernardo non riconosce: «Io semplicemente rifletto di più prima di decidere. Lorenzo invece va dritto al punto, rischia il doppio e perde meno tempo».

La storia con Federica Panicucci

L'occasione ha permesso anche di riaprire vecchi cassetti della memoria. Come quando, a inizio anni Novanta, i due fratelli si trasferirono entrambi a Milano: Lorenzo per inseguire la carriera da dj che lo avrebbe reso un'icona della musica italiana, lui per amore di Federica Panicucci.

«Siamo stati insieme un anno», ha raccontato, «ma poi è finita. Milano non faceva per me: ho un'anima da surfista, avevo bisogno di fare ciò che mi rendeva felice».

Del resto, Bernardo lo spettacolo l'ha sempre vissuto a modo suo. Dai villaggi turistici dove strinse amicizia con Rosario Fiorello, alla comparsa nel film cult anni '90 «Panarea», fino a reinventarsi come wedding planner e tour operator. Fino al ritorno in televisione nel 2024, con il «Grande Fratello».