Francesco Totti

L'ex capitano della Roma ricorda le serate al cinema Adriano con Carlo Mazzone e si schiera contro la chiusura delle storiche sale della Capitale: «Quei luoghi fanno parte della nostra storia. Non possiamo perderli».

Covermedia

Francesco Totti non ci sta. La chiusura delle sale cinematografiche storiche di Roma lo colpisce nel profondo, e l'ex numero 10 della Roma lancia un appello accorato per salvaguardare quei luoghi che, per generazioni di romani, hanno rappresentato ben più di semplici spazi di intrattenimento.

«Non possiamo permettere che la nostra storia e la nostra cultura vengano cancellate per fare spazio a nuovi supermercati», ha dichiarato con fermezza.

Totti ha ricordato con affetto i momenti trascorsi nelle sale del suo quartiere, come il cinema Adriano, dove le risate con Carlo Mazzone – suo allenatore ai tempi della Roma – riempivano le serate. «Che risate all'Adriano con Mazzone», ha raccontato l'ex capitano, evocando immagini di un passato semplice ma carico di significato.

Per Totti, la chiusura di questi cinema non rappresenta solo la perdita di spazi culturali, ma anche lo smantellamento di luoghi simbolo della comunità romana. «Amavo le sale del mio quartiere, erano un punto di incontro, un luogo in cui ci si ritrovava con amici e famiglia. Vederle trasformate in supermercati fa male», ha aggiunto.

Il fenomeno della conversione delle sale in strutture commerciali è una tendenza che, secondo Totti, impoverisce il tessuto sociale della città. «Quei cinema sono pezzi di storia di Roma. Toglierli significa togliere identità ai quartieri, cancellando ricordi e momenti condivisi».

Con questo appello, Totti spera che istituzioni e cittadini possano mobilitarsi per fermare la scomparsa delle sale cinematografiche e difendere i luoghi che hanno contribuito a plasmare l'anima culturale della città eterna. «Non tutto può essere sostituito dal profitto. Roma ha bisogno di conservare i suoi spazi di aggregazione e memoria collettiva», ha concluso.