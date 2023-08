Il Principe William (qui in una foto del 2008) non sarà presente per sostenere la squadra di calcio inglese nella finale della Coppa del Mondo di domenica. KEYSTONE

Il principe William è presidente della English Football Association. Tuttavia, né lui né altri membri della famiglia reale si recheranno in Australia per la finale della Coppa del Mondo di calcio femminile, attirando così le critiche.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe William, presidente della English Football Association, si congratula su Twitter con l'Inghilterra per aver raggiunto la finale della Coppa del Mondo femminile, che si svolge domenica.

William e il resto della famiglia reale non assisteranno alla partita contro la Spagna. Rinunciano al lungo viaggio fino a Sydney.

La decisione ha scatenato critiche in Inghilterra. Ci si chiede se il principe ereditario avrebbe preso la stessa disposizione se si fosse trattato della squadra maschile. Mostra di più

Il Principe William è considerato un grande appassionato di calcio e dal 2006 è presidente della English Football Association. Non c'è da stupirsi che il 41enne stia seguendo da vicino la Coppa del Mondo in Australia e Nuova Zelanda e faccia il tifo per le Leonesse da lontano.

La squadra di Sarina Wiegman non ha deluso l'erede al trono, avanzando fino alla finale e ricevendo le meritate congratulazioni per le loro belle prestazioni. «Che performance fenomenale!», ha commentato William su Twitter dopo la vittoria in semifinale contro l'Australia.

What a phenomenal performance from the @Lionesses – on to the final! Commiserations to @TheMatildas, you've played brilliantly and been fantastic co-hosts of this World Cup. W — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 16, 2023

William rinuncerà al viaggio a causa del clima?

A differenza della regina spagnola, che farà il lungo viaggio con la principessa Sofia, il principe di Galles non parteciperà alla finale. «È noto che William ha preso la decisione di rinunciare al lungo volo per un soggiorno così breve in Australia», si legge nel comunicato di Kensington Palace, secondo quanto riportato dalla «BBC».

«Il Principe ha fatto della lotta al cambiamento climatico una delle sue priorità e si ritiene che sia preoccupato per l'impatto di un simile viaggio».

La decisione, tuttavia, è stata accolta con critiche in Inghilterra. «Penso che il Principe di Galles dovrebbe essere presente», ha dichiarato Gerry Sutcliffe, ex ministro dello Sport del Regno Unito, al Daily Telegraph. E ha aggiunto: «So che è molto lontano e sono sicuro che ha impegni familiari, ma questo è un momento unico. È la finale della Coppa del Mondo e lui è il presidente della FA».

L'ex portiere dell'Inghilterra Peter Shilton è d'accordo: «Non appena siamo arrivati alla finale, il principe William avrebbe dovuto prendere un aereo per andare lì».

«È un'assurdità assoluta»

Facendo riferimento al ruolo di William come presidente della FA, numerosi fan sui social media si chiedono se la stessa decisione sarebbe stata presa se si fosse trattato della Coppa del Mondo maschile.

«Mi dispiace ma il principe William che non va in Australia per la finale è un'assurdità assoluta», ha scritto un utente di Twitter che non ha trattenuto le critiche. «Andrebbe se si trattasse di uomini. È il presidente della FA».

Mandu Reid, presidente del Women's Equality Party, è sicura: «Non c'è alcuna possibilità che il principe William sia ‹missing in action› se la squadra di calcio maschile dell'Inghilterra arrivasse alla finale della Coppa del Mondo».

In un altro tweet, la 42enne aggiunge: «Le donne hanno lottato per decenni per ottenere anche solo un minimo di riconoscimento nel calcio. Da parte del Principe William, evitare la finale della Coppa del Mondo è una mossa sbagliata. È profondamente deludente e mette in dubbio quanto sia sincero quando proclama il suo sostegno allo sport femminile».