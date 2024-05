Re Carlo III dpa

Nonostante il cancro, re Carlo III intende recarsi in Francia in giugno per commemorare lo sbarco dei soldati alleati avvenuto 80 anni fa. Sarà la sua prima visita all'estero dopo la diagnosi.

Hai fretta? blue News riassume per te Re Carlo III si recherà nel nord della Francia in giugno per la commemorazione dello sbarco in Normandia, chiamato «D-Day».

Il re britannico e la regina Camilla parteciperanno alle celebrazioni per l'80esimo anniversario che cade il 6 giugno 2024. Lo ha annunciato Buckingham Palace.

Sarà il primo viaggio all'estero del monarca da quando, all'inizio di febbraio, si è saputo del suo cancro. Mostra di più

Nonostante il cancro, re Carlo III intende partecipare alle celebrazioni per lo sbarco delle truppe alleate in Normandia, in Francia, avvenuto 80 anni fa durante la Seconda Guerra Mondiale.

Insieme alla regina Camilla e al primogenito, l'erede al trono principe William, visiterà la Normandia il 6 giugno, come annunciato da Buckingham Palace. Il giorno prima parteciperà a una cerimonia commemorativa nella città inglese di Portsmouth.

All'inizio dell'anno la famiglia reale aveva reso noto che il sovrano britannico era in cura per un cancro. Il 75enne ha comunque continuato a condurre gli affari di Stato, ma non ha fatto alcuna apparizione pubblica. Adesso però il monarca è tornato a programmare dei viaggi e ha già diversi appuntamenti fissati.

Camilla viaggia con lui

Secondo il Palazzo, il 6 giugno parteciperà a una cerimonia presso un monumento a Ver-sur-Mer con la moglie.

Mentre William si occuperà di presenziare a una commemorazione canadese e della cerimonia internazionale con diversi capi di Stato. Secondo l'agenzia di stampa britannica PA, sua moglie, la principessa Kate, non viaggerà. Anche lei, lo ricordiamo, è infatti in cura per un cancro.

Alla commemorazione del cosiddetto «D-Day» dovrebbero partecipare anche diversi veterani britannici.

La massiccia operazione militare di quasi 80 anni fa fu il preludio alla liberazione della Francia e dell'Europa occidentale dal dominio nazista. Circa 4100 mezzi da sbarco con più di 150.000 soldati partirono per il nord della Francia da Portsmouth, nel Regno Unito. Il 6 giugno 1944 durante il D-Day, le forze alleate erano composte principalmente da americani, britannici, canadesi, polacchi e francesi.

