William non ha voluto incontrare il fratello Harry, già ripartito per gli USA

Il principe Harry è arrivato in Gran Bretagna, ma non è previsto un incontro con il fratello William. Alberto Pezzali/AP

Il principe Harry ha volato martedì dagli Stati Uniti a Londra per sostenere il padre, re Carlo, dopo la diagnosi di cancro. Ma William non ha trovato alcun motivo per incontrare il fratello, che ora - dopo circa 24 ore - è già ripartito per tornare a casa.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry è partito dagli Stati Uniti per visitare il padre, re Carlo, malato.

Ma dopo circa 24 ore, è già sul volo di ritorno a casa.

Secondo una fonte, il principe William non era interessato a vedere il fratello Harry, e infatti non è successo.

Il principe ereditario è stato costretto a riprendere prematuramente i suoi doveri reali, nonostante avesse annunciato che sarebbe stato vicino alla moglie Kate, operata all'addome.

Ma William lo ha messo in chiaro: il benessere della sua famiglia viene prima di ogni altra cosa, come scrive un giornale britannico. Mostra di più

Il principe Harry è atterrato a Londra a mezzogiorno di martedì per far visita a re Carlo, malato di cancro. Come riporta «The Sun», ha poi viaggiato in auto dall'aeroporto di Heathrow a Clarence House a Londra, dove ha finalmente incontrato il padre.

Si è trattato di una riunione che ha sollevato le speranze di una riconciliazione tra i due, che hanno passato insieme circa 45 minuti. Carlo aveva rinviato il volo in elicottero verso Sandringham, una delle numerose tenute di campagna della famiglia reale britannica, per incontrare il figlio.

Pare che il duca del Sussex non avesse più visto il padre di persona dal funerale della defunta regina Elisabetta II nel settembre 2022.

Due SUV neri arrivano a Clarence House. Il principe Harry dovrebbe trovarsi in uno dei veicoli. Bild: Kin Cheung/AP

William non sembra interessato a vedere Harry

Harry sta già tornando a casa da Meghan e dai suoi figli dopo appena 24 ore, secondo quanto riportato da diversi giornali britannici, tra cui il Daily Mail. E questo nonostante abbia percorso 8.000 chilometri per visitare il padre.

Secondo una fonte del quotidiano britannico, non c'è invece stato alcun incontro con il fratello, il principe William, che pare non fosse interessato a vederlo.

William si prende cura di Kate: «È una priorità»

Il principe del Galles si sta infatti concentrando sulla cura della moglie Kate, che si sta riprendendo dall'operazione all'addome. «Non era previsto che la visita di Harry servisse da veicolo per la riconciliazione», ha dichiarato la fonte al The Sun.

Il principe ha ripreso i suoi doveri reali

William, vista l'assenza del re, ha intanto dovuto riprendere prematuramente le sue funzioni, nonostante avesse fatto sapere che avrebbe fatto una pausa fino a Pasqua per stare vicino a Kate dopo l'intervento.

Ma nel frattempo le cose sono cambiate. Anche se il reale ha più volte precisato di anteporre il benessere della sua famiglia ai suoi obblighi, in questo momento deve dimostrare la sua resilienza.

Due gli appuntamenti in agenda mercoledì per lui: in mattinata ha consegnato delle medaglie speciali al Castello di Windsor. Tra i premiati c'era la calciatrice Ellen White, capocannoniere della nazionale inglese, che ha vinto il Campionato Europeo 2022 con le «Leonesse».

Stasera invece ha in programma una cena di gala per la raccolta fondi di una compagnia di soccorso aereo londinese. William una volta ha lavorato come pilota di un elicottero di soccorso. È inoltre patrono dell'Air Ambulance Charity di Londra, che celebra il suo 30mo anniversario.

Dopodiché, almeno per ora, non ci sono altri impegni reali in programma per il primogenito di Carlo, stando al quotidiano inglese «Daily Mail».

Figli in vacanza la prossima settimana

La prossima settimana, però, inizierà la pausa semestrale nella scuola dei figli dei coniugi del Galles. Dunque William ha riservato questo tempo appositamente per prendersi cura dei bambini.

Un insider di Palazzo ha dichiarato al «Daily Mail»: «Il principe ha sempre chiarito che la sua priorità è sostenere sua moglie e la sua famiglia, ed è per questo che non ha fissato un calendario. È tornato ai suoi doveri mercoledì, ma non aspettatevi di rivederlo dopo».

Si ritiene comunque che il team dell'erede al trono a Kensington Palace stia discutendo con i suoi colleghi di Buckingham Palace di quali apparizioni pubbliche William debba per forza fare al posto di suo padre e quali possa evitare.

Si tratterà di ulteriori impegni per lui, che forse dovrà rappresentare la famiglia reale in eventi come, ad esempio, il servizio annuale del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster all'inizio del mese prossimo.