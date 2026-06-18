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Spettacolo La figlia di Kim Kardashian  debutta in tour con Molly Santana

Covermedia

18.6.2026 - 09:30

North West
North West

La figlia di Kim Kardashian e Kanye West porterà dal vivo il suo primo progetto musicale in una tournée estiva tra Stati Uniti e Canada.

Covermedia

18.06.2026, 09:30

18.06.2026, 10:07

North West è pronta a salire sul palco per il suo primo tour.

La tredicenne figlia di Kim Kardashian e Kanye West partirà ad agosto per una tournée estiva insieme alla rapper e cantante Molly Santana.

L'annuncio arriva pochi giorni dopo l'esibizione delle due artiste al Summer Smash di Chicago. Il tour prenderà il via il 5 agosto a Dallas, in Texas, e farà tappa in città come New York, Chicago e Toronto prima di concludersi a Los Angeles il 27 agosto.

Nata nel giugno 2013, North è il volto più noto della nuova generazione della famiglia Kardashian-West.

Negli ultimi mesi ha attirato l'attenzione per il suo stile personale, la passione per la moda e i suoi primi passi nel mondo della musica.

Il 1° maggio ha pubblicato il suo EP di debutto, «N0rth4Evr», mentre la sua attività musicale continua ad ampliarsi. Di recente ha firmato con la società indipendente Gamma e ha iniziato a lavorare anche dietro le quinte, producendo beat per altri giovani artisti hip hop.

North è la maggiore dei quattro figli avuti da Kim Kardashian e Kanye West. Dopo di lei sono arrivati Saint, nato nel 2015, e i più piccoli Chicago e Psalm.

A soli 13 anni, il debutto in tour rappresenta il passo più importante della sua giovane carriera e il segnale più concreto delle sue ambizioni nel mondo della musica.

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