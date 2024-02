Quando questa foto è stata scattata, nel 2016, questi reali erano ancora tutti in carica (da sinistra a destra): la regina Silvia e il re Carl Gustaf di Svezia, la regina Sonja e il re Harald di Norvegia e la regina Margrethe di Danimarca. Bild: Keystone

La regina Margrethe di Danimarca ha deposto lo scettro il 14 gennaio. Ora molti fan dei reali si chiedono: anche re Carl Gustaf di Svezia e re Harald di Norvegia faranno lo stesso nel prossimo futuro?

Hai fretta? blue News riassume per te Si rimane in carica come re fino alla morte o si lascia il trono in vita per fare spazio alla generazione più giovane?

Dopo che la regina Margrethe di Danimarca ha lasciato il trono il 14 gennaio, molti fan reali si chiedono: quale sarà il prossimo reale a lasciare il trono?

In Svezia e Norvegia, sembra che gli eredi al trono dovranno aspettare più a lungo per ottenere il titolo di «re» o «regina». Mostra di più

Due settimane dopo che la regina Margrethe di Danimarca (83 anni) ha annunciato a sorpresa la sua abdicazione nel discorso di Capodanno, il figlio maggiore, il principe Frederik, si è succeduto sul trono come nuovo monarca: era il 14 gennaio.

Prima di allora, nessun reale danese si era dimesso in vita per quasi 900 anni, come scrive la corte danese sul suo sito web: «L'ultima volta che un reggente danese ha volontariamente abdicato al trono prima di morire è stato nel 1146, quando il re Erik III Lam si è dimesso, presumibilmente per entrare in un monastero».

Dopo lo storico evento in Danimarca, molti fan dei reali si sono chiesti se un re o una regina debba restare in carica fino alla sua morte o se è meglio che un monarca lasci il trono durante la sua vita per fare spazio alla generazione più giovane.

Svezia: Carl Gustaf capisce Margrethe, ma...

Il re Carl Gustaf è sul trono svedese da 50 anni, con la figlia maggiore, la principessa ereditaria Victoria, nell'ombra. La 46enne è ben preparata per il suo futuro ruolo di regina, dato che ha aspettato dietro le quinte per anni.

Se il padre è d'accordo, rimarrà lì per il momento. Il 77enne non pensa di abdicare, anche se comprende le dimissioni della cugina Margrethe, come scrive la famiglia reale svedese in un comunicato.

Vittoria di Svezia: la 46enne principessa ereditaria è ben preparata per i suoi futuri doveri di regina. Bild: picture alliance / Federico Gambarini/dpa

Il palazzo fa anche riferimento al discorso pronunciato lo scorso anno dal monarca svedese in occasione del suo 50mo anniversario sul trono, nel quale Carl Gustaf ha detto: «Spero di poter continuare a servire la nostra Svezia ora e anche negli anni a venire. Sia negli alti che nei bassi. In tempi buoni, ma anche in tempi di grandi sfide».

In termini concreti, ciò significa che Carl Gustaf vuole rimanere re fino alla morte. Vuole fare come suo nonno e predecessore Gustavo VI Adolfo, che portò la corona fino al decesso, avvenuto nel 1973 all'età di 91 anni.

Harald di Norvegia: «Un re è sano o morto»

Tra pochi giorni, il 21 febbraio, re Harald di Norvegia festeggerà il suo 87mo compleanno. Gli mancheranno nove anni per eguagliare la regina Elisabetta II (96†). Fino alla sua morte, avvenuta l'8 settembre 2022, è stata la monarca britannica più longeva e la più anziana sul trono.

In passato, Harald ha più volte lottato con problemi di salute. Le cartelle cliniche di quello che oggi è il più vecchio monarca d'Europa si sono riempite sempre di più in questo periodo.

In Norvegia, sembra che il principe ereditario Haakon dovrà aspettare ancora più a lungo per ottenere il titolo di «re». Bild: Lise Åserud/NTB Scanpix/dpa

Nel 2003, il palazzo norvegese ha annunciato che Re Harald aveva un cancro alla vescica. Nel 2005 e nel 2020 ha dovuto sottoporsi a operazioni alle valvole cardiache. Allora come oggi, il principe ereditario Haakon (50 anni) sostituisce il padre in queste situazioni.

Harald, che ora utilizza abitualmente un ausilio per la deambulazione quando viaggia, non pensa a un possibile pensionamento: «Rimango fedele a ciò che ho sempre detto: ho prestato giuramento davanti al Parlamento e questo vale per tutta la vita», ha dichiarato il monarca norvegese un anno fa, durante un evento stampa a Oslo.

E ancora: «Un re o è sano o è morto».

Quali funerali ci sono stati negli ultimi anni?

Come già detto, nelle case reali scandinave - Danimarca, Norvegia e Svezia - l'abdicazione del monarca non è una tradizione.

Durante i suoi 52 anni di mandato, anche la regina Margrethe di Danimarca, ormai in pensione, ha ripetutamente sottolineato che sarebbe rimasta regina fino alla sua morte.

Margrethe avrebbe avuto grandi aspettative su di sé come reggente. Poco prima delle sue dimissioni, tuttavia, ha dovuto ammettere di non essere più in grado di gestire le cose come prima. Le sue infermità sono aumentate. Forse l'operazione alla schiena di un anno fa l'ha portata a ripensarci.

La regina Beatrice dei Paesi Bassi ha passato la responsabilità al figlio maggiore Willem-Alexander e alla moglie Máxima nel 2013. Bild: imago stock&people

Anche la regina Beatrice dei Paesi Bassi avrebbe potuto essere un modello per la sua abdicazione. Nel 2013, all'età di 75 anni, ha passato la responsabilità al figlio maggiore Willem-Alexander e alla moglie Máxima.

Volete altri esempi?

Nel 2014, il re spagnolo Juan Carlos I ha abdicato dopo vari scandali. Successivamente è salito al trono il figlio Felipe VI. Nel 2019, l'imperatore giapponese Akihito ha abdicato in favore del figlio Naruhito.

L'abdicazione dei monarchi non è più un tabù al giorno d'oggi. Non è quindi da escludere che altre teste coronate di età superiore seguano presto l'esempio per lasciare spazio alle nuove generazioni.