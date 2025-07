Tommaso Cassissa Covermedia

Niente sequel né remake: il cult generazionale si rinnova con una storia originale ambientata nell'Italia di oggi. Alla regia, l'esordiente Tommaso Renzoni.NUovo film

Torna «Notte prima degli esami».

Ma stavolta cambia tutto. Non è un sequel, non è un remake. È un nuovo film, con nuovi personaggi, nuove emozioni e una generazione diversa: quella che affronta la maturità tra ansie, social e aspettative. A firmarlo è Tommaso Renzoni, qui al debutto alla regia, mentre il soggetto nasce ancora una volta da Fausto Brizzi, autore del primo cult del 2006.

Il titolo provvisorio è «Notte prima degli esami – Remix» e l'idea è quella di raccontare l'esame di Stato di oggi con lo stesso sguardo sincero e partecipe che rese memorabile il film originale. Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, l'estate del 1989: tutto questo resterà intatto nei ricordi. Ma adesso si riparte da zero, con volti nuovi e un'Italia diversa.

Il film è in fase di sviluppo e uscirà nel 2026, a vent'anni esatti dall'originale.

Nel cast, ancora in via di definizione, circolano alcune anticipazioni: il creator e attore Tommaso Cassissa potrebbe interpretare il ruolo principale, moderno alter ego di Luca Molinari. Mentre il temuto professor Martinelli, incarnato nel 2006 da Giorgio Faletti, potrebbe diventare una figura femminile, affidata a un'attrice italiana nota, il cui nome però non è ancora stato rivelato.

«Vogliamo parlare agli studenti di oggi, raccontarli senza filtri» spiega la produttrice Federica Lucisano.