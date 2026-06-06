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Royal Family Nozze in casa Windsor, il figlio della principessa Anna sposa un'infermiera

SDA

6.6.2026 - 14:02

Peter Phillips e Harriet Sperling
Peter Phillips e Harriet Sperling
IMAGO/i Images

Nozze reali in casa Windsor. Si sposano Peter Phillips, il figlio della principessa Anna e nipote di re Carlo, e l'infermiera del Sistema sanitario Nazionale Harriet Sperling. Entrambi sono al loro secondo «sì».

Keystone-SDA

06.06.2026, 14:02

Dopo una cerimonia privata nella chiesa di All Saints a Kemble, nel Gloucestershire, i festeggiamenti si sposteranno nella tenuta privata della principessa Anna, Gatcombe Park, per un ricevimento più informale.

Il matrimonio sarà un evento relativamente intimo, senza la presenza di leader mondiali o dignitari internazionali.

Annunciata la presenza di re Carlo III e della regina Camilla, mentre sono dati per certi tra i presenti il principe William e la principessa Kate oltre la sorella di Peter, Zara Tindall, insieme a suo marito Mike, ex campione di rugby.

Tra gli assenti di rilievo invece il principe Harry e Meghan Markle, e ovviamente il principe Andrea.

Figlio della principessa Anna e del capitano Mark Phillips, il 48enne Peter è 19esimo in linea di successione al trono britannico.

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