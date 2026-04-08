Nozze in vista per Fedez e Giulia Honegger? Intanto spunta la foto del pancino in attesa

Giulia Honegger in uno scatto di qualche mese fa archivio IMAGO

Secondo quanto riportato da fonti vicine alla coppiam il rapper e la stilista milanese avrebbero programmato il loro matrimonio per l'estate del 2027, dopo la nascita del loro primo figlio insieme. Ma per il momento si tratta solo di voci, dato che nessuno dei due ha ufficializzato la gravidanza.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Alessandro Rosica, Fedez e Giulia Honegger avrebbero già programmato il loro matrimonio per l'estate del 2027.

Le ipotesi sulle future nozze si accompagnano a quelle su una presunta gravidanza della stilista milanese, ma per il momento nessuno dei due ha confermato ufficialmente queste informazioni.

Una foto postata sui social dal rapper mostrerebbe però il pancino in attesa della 23enne, secondo quanto riportato da «Chi». Mostra di più

Nuove indiscrezioni riguardano la vita privata di Fedez e della sua compagna Giulia Honegger.

Secondo quanto riferito dall'esperto di gossip Alessandro Rosica e riportato da «Leggo», i due avrebbero già programmato il loro matrimonio per l'estate del 2027. La notizia arriverebbe da fonti vicine alla coppia e sarebbe emersa durante le festività pasquali.

Le ipotesi sulle future nozze si accompagnano a quelle su una presunta gravidanza della stilista milanese. Stando a quanto riportato da «Vanity Fair», infatti, la coppia aspetterebbe un maschio. Né Fedez né Giulia hanno però confermato ufficialmente queste informazioni.

Una vacanza in Versilia

Intanto i due hanno trascorso le festività di Pasqua a Forte dei Marmi. La località toscana è stata scelta per alcuni giorni di relax tra mare e buona cucina.

Il rapper ha inoltre partecipato alla serata inaugurale della nuova stagione del Twiga, il locale in Versilia che è stato acquistato lo scorso anno dall'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio.

La coppia ha condiviso diversi scatti sui social network durante la permanenza sul litorale toscano e in alcune fotografie, come riferito da «Chi», si è notato quello che appare come un pancino in attesa. Un dettaglio ha alimentato le speculazioni sulla gravidanza della 23enne.

Il presunto anello di fidanzamento

Secondo quanto riferito da Rosica, Fedez e Giulia avrebbero parlato delle loro intenzioni matrimoniali durante il pranzo di Pasqua. La discussione sarebbe avvenuta alla presenza delle rispettive famiglie.

A sostenere l'ipotesi di un fidanzamento ufficiale sarebbe un anello avvistato all'anulare sinistro di lei.

Si tratterebbe di una fedina con brillanti notata da alcuni osservatori nelle Stories pubblicate di recente da Fedez.

Si conoscono da meno di un anno

Ricordiamo che il rapper e la stilista milanese si sarebbero conosciuti nell'estate del 2025. Le presunte nozze sarebbero quindi programmate a due anni dal loro primo incontro.

Entrambi i protagonisti non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali su questi aspetti della loro vita privata. La notizia della gravidanza e quella del matrimonio rimangono quindi al momento non confermate.

La coppia sembra intenzionata a mantenere la riservatezza su questi temi personali.