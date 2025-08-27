Lil Nas X

Dopo la notte di follia a Los Angeles, il rapper 26enne vuota il sacco. Ora rischia cinque anni.

Covermedia Covermedia

Per la prima volta dal ricovero in ospedale e dal successivo fermo, Lil Nas X ha raccontato la sua esperienza, definendola «terrificante».

Rivolgendosi ai fan con il tono ironico e queer che lo contraddistingue, ha scritto: «La vostra ragazza starà bene, d'accordo? Andrà tutto bene». Poi ha aggiunto: «È stato fottutamente terrificante. Terrificante! Sono stati quattro giorni spaventosi, ma la vostra ragazza starà bene».

All'anagrafe Montero Lamar Hill, Lil Nas X era stato trovato all'alba di giovedì scorso su Ventura Boulevard, a Los Angeles, vestito soltanto con slip e stivali da cowboy. Successivamente era stato visto completamente nudo.

L'episodio ha fatto il giro del mondo dopo che un passante ha diffuso un video in cui il rapper appare disorientato mentre cammina in mezzo al traffico con un cono stradale in mano.

Quando la polizia è intervenuta, Hill avrebbe opposto resistenza. Ora deve rispondere di tre capi d'accusa per aggressione con lesioni a pubblico ufficiale e di uno per resistenza all'arresto, tutti considerati reati gravi.

«Se queste accuse fossero vere, si tratterebbe di un'assoluta eccezione nella vita di questa persona», ha dichiarato in tribunale la sua avvocata Christy O'Connor, citata da NBC. «Non gli era mai accaduto nulla di simile».

Lunedì Lil Nas X è comparso davanti al giudice e si è dichiarato non colpevole. Se condannato, la star di «Old Town Road» rischia fino a cinque anni di carcere.