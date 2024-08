Nunzia De Girolamo

L'ex parlamentare è pronta a tornare in TV con il nuovo show «Ciao Maschio» in seconda serata, mentre il programma «La Vita in Diretta» sarà nuovamente condotto da Alberto Matano.

Covermedia

Nunzia De Girolamo, ex ministra e attuale conduttrice di Rai1, ha parlato apertamente del suo passato politico e delle sfide che ha affrontato.

In un'intervista con Monica Setta, ha raccontato di come è stata «tradita» durante una notte elettorale, quando, febbricitante, ha visto la sua carriera politica decisa da «manine femminili». «La vita ti cade addosso. È stata la politica a lasciare me. Ero a letto con febbre alta e manine femminili hanno deciso la mia sorte. Oggi ho cambiato mestiere».

Nunzia ora si dedica alla televisione, ma resta aperta a nuove opportunità e sogna di sposare in chiesa il marito Francesco Boccia. «Faccio TV, ma sono sempre aperta alle novità. Chissà che succederà in futuro. Il mio sogno? Far felice Gea e sposare in chiesa mio marito Francesco Boccia. Non è detto che non lo faremo presto».

Stima per Giorgia Meloni

L'ex politica ha anche espresso stima per Giorgia Meloni, sottolineando l'importanza dell'amicizia sincera, nonostante le critiche ricevute sui social per averla difesa. «Pubblicai sui social un post dopo averla vista per un caffè. Si scatenarono gli odiatori, ma se tornassi indietro lo rifarei. L'amicizia, quando è sincera, va onorata senza imbarazzo».

Dopo la chiusura anticipata del suo programma «Avanti popolo» su Rai 3, Nunzia è pronta a tornare in TV con il nuovo show «Ciao Maschio» in seconda serata, mentre il programma «La Vita in Diretta» sarà nuovamente condotto da Alberto Matano.

Recentemente, ha vissuto un momento di paura quando la sede Rai di via Teulada a Roma è stata evacuata per un incendio.

