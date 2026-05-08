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Flop del programma RAI Nunzia De Girolamo su «Avanti popolo»: «Non lo rifarei mai». E ora riparte «Ciao Maschio»

Covermedia

8.5.2026 - 13:00

Nunzia De Girolamo
Nunzia De Girolamo

La conduttrice riparte dal sabato pomeriggio dopo il caso «Avanti popolo».

Covermedia

08.05.2026, 13:00

08.05.2026, 13:04

Nunzia De Girolamo trasforma un passo falso televisivo nella nuova identità di «Ciao Maschio». La rilettura del format che oggi porta avanti su Rai 1 nasce dal flop di «Avanti popolo», il programma di Rai 3 chiuso dopo ascolti deludenti.

Intervistata da «Oggi», l’ex ministra è tornata su quell’esperienza ammettendo: «Non rifarei mai «Avanti popolo»», definendo quella scelta frutto di «incoscienza» e «ingenuità».

Già nel 2024, al Corriere della Sera, aveva riconosciuto: «Ho sbagliato. Dovevo dire no», spiegando di non sentirsi pronta per un programma di informazione politica.

Programma dedicato all’universo maschile contemporaneo

Da quella battuta d’arresto nasce anche il nuovo equilibrio di «Ciao Maschio».

Il programma dedicato all’universo maschile contemporaneo non vive più soltanto nella libertà della seconda serata: il passaggio al sabato pomeriggio di Rai 1 ha spinto la padrona di casa a cambiare tono, alleggerendo il racconto senza rinunciare all’impronta confessionale.

«All’inizio ero molto scettica», ha spiegato, perché la fascia notturna permetteva di affrontare temi più delicati, «come la sessualità».

Ora il banco di prova è Rai 1: «Ciao Maschio» prosegue nel sabato pomeriggio con interviste a uomini dello spettacolo, della politica e dell’economia.

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