Nuova fiamma per Chiara Ferragni? Ecco la risposta dell'influencer

Non è trascorsa neanche una settimana dalla notizia che la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finita, che all'influencer è già stato affibbiato un nuovo presunto flirt con l'attore Cristiano Caccamo. La 38enne non è però d'accordo e su TikTok ha condiviso un video per affrontare, e smentire, le speculazioni sulla sua vita privata.

Hai fretta? blue News riassume per te Da poco più di una settimana la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembrerebbe essere giunta al capolinea.

All'influencer è già stato associato un nuovo presunto flirt con l'attore Cristiano Caccamo.

L'imprenditrice ha condiviso un video ironico su TikTok, dove risponde e sembra smentire le voci sulla nuova fiamma.

Sulle note di «My Life» di Billy Joel, la 38enne scrive: «Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana». Mostra di più

Neanche una settimana dopo la probabile fine della sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera, il nome di Chiara Ferragni è già stato associato all'attore Cristiano Caccamo.

Come riporta, tra gli altri, «Adnkronos», a questo giro l'influencer ha scelto di rispondere alle voci con un video su TikTok, in cui esprime in modo ironico il suo disappunto per le continue speculazioni sulla sua vita privata.

Nel filmato l'imprenditrice scrive: «Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana», mostrando un'espressione infastidita e alzando gli occhi al cielo.

Il tutto accompagnata dalla musica di sottofondo di «My Life» di Billy Joel, di cui l'influencer recita le parole: «Non mi importa più cosa dici, questa è la mia vita. (...) Lasciami in pace».

Con questo gesto Chiara sembra voler smentire quindi il presunto flirt. E ha risposto ironicamente a un commento di un utente che menziona un possibile legame con l'attore australiano Jacob Elordi, affermando: «Amo anche io», sottolineando il suo apprezzamento per l'attore.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.