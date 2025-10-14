  1. Clienti privati
Talent rap di Netflix Torna nel 2026 «Nuova Scena 3» con Guè tra i giudici

Covermedia

14.10.2025 - 16:30

Guè Pequeno
Guè Pequeno

Il format italiano di «Rhythm + Flow» targato Netflix prepara la nuova edizione tra novità, casting e conferme.

Covermedia

14.10.2025, 16:30

14.10.2025, 16:35

Il talent rap di Netflix, «Nuova Scena», è pronto a tornare nel 2026 con una terza stagione ricca di sorprese.

Tra le principali novità, l'ingresso in giuria di Guè Pequeno, che affiancherà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Il rapper milanese porterà la sua esperienza ventennale nel mondo hip hop, promettendo un'edizione più matura e competitiva.

Il format, versione italiana di «Rhythm + Flow», punta a scoprire nuovi talenti del rap attraverso prove di freestyle, esibizioni live e sfide di scrittura. In palio, come nelle edizioni precedenti, 100.000 euro e la possibilità di affermarsi nel panorama musicale nazionale.

Prodotto da Fremantle Italia, lo show conferma la direzione artistica di Lorenzo Faggi e un approccio sempre più narrativo: i concorrenti non saranno solo rapper, ma storyteller capaci di tradurre la propria storia in versi.

Le registrazioni inizieranno nel 2025, con tappe di casting in diverse città italiane. L'uscita su Netflix è prevista per la primavera 2026.

Dopo il successo delle prime due stagioni, Nuova Scena 3 punta a consolidare il legame tra la scena underground e il grande pubblico, mescolando autenticità, talento e spettacolo. Con l'arrivo di Guè, il programma promette di alzare ulteriormente l'asticella del rap italiano.

