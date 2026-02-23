  1. Clienti privati
Politica Nuove accuse ad Andrea: «Massaggi a spese dei contribuenti»

SDA

23.2.2026 - 13:45

Si fa sempre più imbarazzante la situazione dell'ex principe.
Keystone

Nuove imbarazzanti accuse contro Andrew Mountbatten-Windsor, già al centro di una bufera giudiziaria per il legame a doppio filo col defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein.

Keystone-SDA

23.02.2026, 14:10

Alcuni ex alti funzionari britannici hanno dichiarato alla Bbc che l'ex principe addebitava regolarmente ai contribuenti del Regno Unito le spese personali per «massaggi» e i costi di viaggio «eccessivi» durante il suo mandato come inviato speciale per il commercio nel periodo dal 2001 al 2011.

Un ex dipendente del ministero del Commercio ha rivelato all'emittente pubblica, protetto dall'anonimato, di essersi opposto a suo tempo alla richiesta di rimborso per «servizi di massaggio» presentata da Andrea dopo una missione in Medio Oriente, ritenendola inappropriata.

«Dissi chiaramente che non dovevamo pagare, ma i vertici del ministero mi scavalcarono e il conto fu saldato comunque con soldi pubblici», ha rivelato la fonte.

Il ministero chiamato in causa non ha smentito le accuse, limitandosi a rimandare all'inchiesta di polizia in corso, che vede l'ex duca di York sotto indagine, dopo l'arresto e il rilascio della settimana scorsa, per le informazioni confidenziali condivise a suo tempo con Epstein.

Intanto l'ex ministro conservatore Tom Tugendhat ha invocato un'inchiesta parlamentare per «tradimento» nei confronti di Andrea, alla luce dei rapporti col finanziere.

