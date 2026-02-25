  1. Clienti privati
Giustizia Nuove accuse di abusi sessuali: Russell Brand si dichiara non colpevole

Covermedia

25.2.2026 - 13:00

Russell Brand
Russell Brand

Le indagini sono partite dopo una serie di accuse emerse in seguito a un'inchiesta congiunta dei media, tra cui The Sunday Times, The Times e il programma televisivo Channel 4 Dispatches.

Covermedia

25.02.2026, 13:00

25.02.2026, 14:04

Russell Brand si è dichiarato non colpevole di due nuove accuse di stupro e aggressione sessuale.

Il comico e attore 50enne è comparso martedì alla Southwark Crown Court di Londra, dove ha formalizzato la sua dichiarazione di non colpevolezza per un'accusa di stupro e una di aggressione sessuale.

Le nuove accuse, autorizzate nel dicembre 2025 dal Crown Prosecution Service del Regno Unito, riguardano due donne e si riferiscono a presunti episodi avvenuti a Londra nel 2009.

Interrogato da Sky News su come si sentisse mentre entrava nell'edificio del tribunale, ha risposto semplicemente: «Benedetto».

Accuse emerse da un'inchiesta dei media

Nel maggio 2025, l'attore di «Non mi scaricare» si era già dichiarato non colpevole di cinque accuse iniziali – due di stupro, una di aggressione indecente e due di aggressione sessuale.

Le accuse riguardano quattro donne e si riferiscono a presunti episodi avvenuti tra il 1999 e il 2005, a Londra e Bournemouth. Il processo per le accuse originali è previsto per l'inizio di giugno 2026.

Le indagini sono partite dopo una serie di accuse emerse in seguito a un'inchiesta congiunta dei media, tra cui The Sunday Times, The Times e il programma televisivo di Channel 4, Dispatches.

Brand aveva negato le accuse in una dichiarazione video dopo essere stato incriminato nell'aprile 2025, affermando: «Ero un tossicodipendente, un dipendente sessuale e un imbecille, ma quello che non sono mai stato è uno stupratore. Non ho mai preso parte a nessuna attività non consensuale. Prego che possiate vederlo guardandomi negli occhi».

Stati Uniti. Nuove accuse di reati sessuali contro Russell Brand: libertà su cauzione dopo l'udienza

Stati UnitiNuove accuse di reati sessuali contro Russell Brand: libertà su cauzione dopo l'udienza

