Lo sportivo estremo austriaco Felix Baumgartner è morto giovedì pomeriggio in un incidente a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. Gli inquirenti ipotizzano che abbia avuto un arresto cardiaco mentre era ancora in volo.

Hai fretta? blue News riassume per te Felix Baumgartner è decollato con un parapendio a motore intorno alle 15h30.

Sembra che abbia perso il controllo in volo e si sia schiantato.

Una dipendente dell'hotel è stata ferita e trasferita in ospedale. Mostra di più

Felix Baumgartner, noto per il suo salto dalla stratosfera e per le sue numerose acrobazie, è morto giovedì pomeriggio all'età di 56 anni.

Originario di Salisburgo, era decollato giovedì pomeriggio da una piattaforma vicino a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, per un volo in parapendio a motore. I testimoni hanno riferito che il suo apparecchio ha perso potenza poco dopo il decollo.

Secondo i Carabinieri, ci sono indicazioni che Baumgartner abbia avuto un arresto cardiaco durante il volo e che non sia stato quindi più in grado di chiamare i soccorsi, come scrive l'agenzia di stampa austriaca APA.

Il parapendio si è infine schiantato contro una capanna di legno vicino alla piscina del villaggio turistico «Le Mimose del Club del Sole».

I soccorritori hanno cercato di rianimare Baumgartner con il massaggio cardiaco e hanno immediatamente chiamato un elicottero di soccorso. Nonostante i loro sforzi, non sono riusciti a salvare la vita dell'atleta estremo.

Una dipendente dell'hotel è rimasto ferito

Un'autopsia dovrà ora chiarire se Baumgartner fosse già morto al momento della collisione. Secondo i Carabinieri, in particolare, la mancanza di chiamate di soccorso dovrebbe indicare che l'uomo aveva almeno perso conoscenza durante il volo.

Un detrito si è staccato nell'impatto al suolo e ha colpito un membro del personale dell'hotel. La donna ha riportato ferite al collo ed è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. Diverse persone, tra cui molti bambini, si trovavano nelle immediate vicinanze della piscina al momento dell'incidente.

La sua compagna di molti anni, che si trovava anch'essa nella zona, è stata informata della sua morte dalla polizia.

I media italiani hanno reagito con sgomento alla notizia: il «Corriere della Sera», per citare solo un esempio, ha titolato in prima pagina: «L’ultimo volo del base jumper dei record».