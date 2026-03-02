Elijah Blue Allman. Imago

Elijah Blue Allman, figlio di Cher, torna sotto i riflettori per un nuovo episodio con la polizia, riaccendendo l'attenzione su un percorso personale segnato da dipendenze e tensioni familiari.

Elijah Blue Allman, musicista e figlio di Cher, è finito al centro di una nuova vicenda giudiziaria negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da «TMZ», il 27 febbraio sarebbe stato fermato dalla polizia del New Hampshire con l'accusa di essersi introdotto senza autorizzazione nella mensa di una scuola privata.

Le autorità gli contestano due violazioni minori: ingresso non consentito e disturbo della quiete pubblica. Dopo l'arresto, Il 49enne è stato rilasciato senza obbligo di cauzione e dovrà comparire davanti a un giudice nelle prossime settimane.

Un passato recente segnato dalle difficoltà

L'episodio arriva a pochi mesi da un altro momento delicato. Come riferito in passato da «People», nel giugno 2024 il musicista era stato ricoverato in California per alcuni giorni dopo un'overdose. Era stato trovato in stato confusionale nella sua abitazione, dove sarebbero state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti.

Cher aveva già cercato di intervenire per proteggere il figlio. Secondo quanto ricostruito dalla «BBC», alla fine del 2023 la cantante aveva presentato istanza per ottenere la tutela legale del patrimonio di Elijah, temendo che le sue fragilità potessero metterne a rischio la gestione economica.

La richiesta era stata poi ritirata dopo un accordo privato tra le parti.

Nato nel 1976 dalla relazione tra la cantante e Greg Allman, storico frontman della Allman Brothers Band, Elijah Blue Allman è conosciuto artisticamente come P. Exeter Blue ed è tra i fondatori del gruppo rock metal Deadsy.

Dal lato paterno ha quattro fratelli: Devon, Layla, Michael e Delilah. Cher è inoltre madre di Chaz Bono, nato nel 1969 dal matrimonio con Sonny Bono.

Lo stesso Allman ha raccontato in passato, in un'intervista ripresa da «Entertainment Tonight», di aver iniziato a fare uso di droghe a soli 11 anni, sviluppando una dipendenza che lo ha più volte messo in situazioni critiche e pericolose.

Il silenzio di Cher e il sostegno dell'ex moglie

Anche in questa occasione la popstar non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. In passato, però, parlando della sua richiesta di tutela, aveva spiegato pubblicamente le ragioni del suo gesto: «Sono una madre. Questo è il mio compito: cercare di aiutare i miei figli in ogni modo possibile», parole riportate da «CNN».

«Quando puoi fare qualcosa per loro, lo fai e basta. È questo che significa essere madre».

Accanto ad Allman resta l'ex moglie Marieangela King. In una dichiarazione citata da «Page Six», la donna ha ribadito il proprio sostegno: «Ha affrontato sfide personali, ma è sempre rimasto determinato nel suo percorso verso la sobrietà. Continuerò a sostenerlo con rispetto e fiducia nella sua resilienza».