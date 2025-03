Nuovi macabri dettagli sulla tragica scomparsa di Gene Hackman e Betsy Arakawa

Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa. Imago

La recente indagine sulla morte di Gene Hackman e Betsy Arakawa rivela nuovi particolari, inclusi i destini dei loro amati cani e le circostanze che hanno portato alla loro tragica fine.

Nicolò Forni

Secondo «USA Today», la donna è deceduta l'11 febbraio per hantavirus, mentre l'uomo, malato di Alzheimer, è sopravvissuto fino al 18 febbraio, forse ignaro della morte della moglie.

I soccorritori, allertati dal corpo della donna in bagno, avrebbero trovato Hackman guidati dai cani; uno di loro, Zinna, è morto per fame e sete, mentre gli altri due sono sopravvissuti.

La dottoressa Catherine Piersol ha ipotizzato che l'attore possa essere morto di stenti a causa della sua malattia.

Gene Hackman e Betsy Arakawa sono stati trovati morti nella loro residenza di Santa Fe, New Mexico, il 26 febbraio. La scoperta ha sollevato interrogativi non solo sulla loro morte, ma anche sul destino dei loro tre cani, che la donna adorava.

Secondo le ricostruzioni di «Usa Today», Betsy è deceduta l'11 febbraio a causa della sindrome polmonare da hantavirus, mentre il marito, affetto da Alzheimer, è sopravvissuto fino al 18 febbraio, forse, vista la sua malattia cognitiva degenerativa, ignaro della morte della moglie.

I soccorsi, allertati dopo il ritrovamento del corpo della donna in bagno, sono stati guidati dall'abbaiare di uno dei cani fino al corpo di Hackman.

Uno degli animali, Zinna, è stato trovato senza vita nella sua cuccia, dove era stato messo dopo un intervento chirurgico. La sua morte è stata attribuita alla fame e alla sete, mentre gli altri due, non essendo rinchiusi, sono sopravvissuti.

Betsy avrebbe dovuto ritirare il cibo per i cani l'11 febbraio, ma non si è presentata. La sua dedizione verso gli animali era ben nota, come riportato dai conoscenti.

Hackman morto di stenti?

La dottoressa Catherine Piersol ha ipotizzato che Hackman, a causa della sua malattia, potrebbe aver vissuto la perdita della moglie più volte, sentendosi come in un film.

L'uomo potrebbe aver cercato di svegliarla senza successo, per poi essere distratto dai cani o altro. Anche lui, spiega sempre l'esperta citata dal quotidiano statunitense, potrebbe essere morto di stenti, confuso dal suo stato mentale degenerato.

La situazione degli altri due animali rimane incerta, mentre si cerca di capire chi se ne prenderà cura.

La tragica fine della coppia e del loro cane continua a far parlare, mentre sembrano emergere nuovi dettagli sulla loro vita e sugli ultimi giorni trascorsi insieme.

