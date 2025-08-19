  1. Clienti privati
La saga legale continua Anche Isabela Ferrer denuncia il regista Justin Baldoni di «abusi legali»

19.8.2025 - 13:00

Blake Lively E Isabela Ferrer

Isabela Ferrer, attrice di «It Ends with Us», accusa il regista del film Justin Baldoni di averla molestata con richieste giudiziarie legate alla causa esplosiva che lo vede contrapposto a Blake Lively.

Covermedia

19.08.2025, 13:09

La battaglia legale intorno a Justin Baldoni continua senza tregua.

Questa volta a muovere accuse è Isabela Ferrer, che in «It Ends with Us» ha interpretato la giovane Lily, personaggio affidato a Blake Lively nella versione adulta. La ragazza sostiene che il regista l'abbia «molestata» con atti giudiziari legati alle sue comunicazioni con la collega.

La vicenda nasce dopo che Baldoni aveva notificato a Ferrer un ordine di comparizione per consegnare documenti e conversazioni considerati rilevanti. I legali del regista avevano dichiarato lo scorso 12 agosto che l'attrice risultava «irraggiungibile e non collaborativa».

Ma la replica non si è fatta attendere: i suoi avvocati hanno ribaltato l'accusa, sostenendo che Baldoni avrebbe «adottato tattiche di cattiva fede» e presentato la mozione «con fini impropri e con l'obiettivo di molestarla». La richiesta al tribunale è netta: respingere la mozione del regista e imporre sanzioni nei suoi confronti.

Cosa è successo finora

Il contesto resta quello di un conflitto esplosivo. Nel dicembre 2024 Lively aveva presentato una denuncia di molestie sessuali contro Baldoni, accusandolo di cattiva condotta e di una campagna diffamatoria di ritorsione. Accuse respinte dal regista e dai suoi collaboratori.

In risposta, a gennaio Baldoni aveva intentato una controcausa da 400 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) contro Lively e suo marito Ryan Reynolds, poi archiviata.

Tra le accuse, il regista sosteneva anche che la star di «Gossip Girl» avesse spinto Ferrer a ignorarlo, così da far credere ai fan che fosse colpevole di una condotta inaccettabile.

La frattura si è resa visibile anche fuori dalle aule di tribunale: nell'agosto 2024, durante l'uscita del film tratto dal bestseller di Colleen Hoover, Ferrer e altri membri del cast avevano smesso di seguire Baldoni sui social e non avevano partecipato con lui agli eventi promozionali e alle première.

