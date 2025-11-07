  1. Clienti privati
Party privato con lo staff Nuovo capitolo per Kate e William: anticipato il trasloco alla Forest Lodge

ai-scrape

7.11.2025 - 11:54

Kate e WIlliam aprono un nuovo capitolo.
Kate e WIlliam aprono un nuovo capitolo.
Imago

I principi di Galles hanno anticipato il trasloco dall'Adelaide Cottage e hanno organizzato una festa per ringraziare lo staff. 

Nicolò Forni

07.11.2025, 11:54

Hai fretta? blue News riassume per te

  • William e Kate hanno anticipato il trasloco a Forest Lodge e hanno festeggiato con un party privato allo York Club insieme allo staff.
  • Il cambio di casa segna un nuovo inizio dopo i periodi difficili ad Adelaide Cottage, con la precisazione che ristrutturazione e affitto sono a carico della coppia.
  • Mentre la famiglia si sistema, temporaneamente vicino ad Andrea, William vola tra Earthshot in Brasile e Cop30 a Belém, mentre Kate prepara il concerto di Natale a Westminster.
Mostra di più

La principessa Middleton e il principe William hanno recentemente completato il loro trasferimento al Forest Lodge, anticipando i tempi previsti.

Come riferito dal «Telegraph», il trasloco era previsto «prima di Natale», ma visto che i lavori di ammodernamento sono finiti prima la famiglia ha già potuto cambiare abitazione.

Fra le altre cose saranno temporaneamente vicini di casa di Andrea, recentemente «scomunicato» dalla corona.

Per celebrare questo nuovo capitolo della loro vita e ringraziare i membri dello staff e i lavoratori coinvolti nella ristrutturazione, la coppia ha organizzato una festa privata.

Questo evento si è tenuto allo York Club, un pub esclusivo frequentato dai residenti e dai dipendenti del Crown Estate, dove sono stati offerti alcolici e cibo in abbondanza.

Un nuovo inizio

Il trasloco è stato accelerato per permettere alla famiglia di lasciare l'Adelaide Cottage, un luogo che avevano iniziato a considerare sfortunato a causa di eventi difficili vissuti lì, come la morte della regina Elisabetta II e le malattie di Kate e re Carlo.

William desiderava fortemente un nuovo inizio per la sua famiglia, come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», e i lavori sono stati completati in tempo per le vacanze scolastiche autunnali.

Dopo le controversie legate all'ex principe Andrea, il Palazzo ha voluto chiarire che tutti i lavori al Forest Lodge sono stati finanziati privatamente da William e che la coppia pagherà un affitto regolare al Crown Estate.

Sebbene l'importo esatto non sia stato divulgato, i media britannici affermano che è in linea con il valore di mercato della proprietà.

