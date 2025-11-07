Per celebrare questo nuovo capitolo della loro vita e ringraziare i membri dello staff e i lavoratori coinvolti nella ristrutturazione, la coppia ha organizzato una festa privata.
Questo evento si è tenuto allo York Club, un pub esclusivo frequentato dai residenti e dai dipendenti del Crown Estate, dove sono stati offerti alcolici e cibo in abbondanza.
Un nuovo inizio
Il trasloco è stato accelerato per permettere alla famiglia di lasciare l'Adelaide Cottage, un luogo che avevano iniziato a considerare sfortunato a causa di eventi difficili vissuti lì, come la morte della regina Elisabetta II e le malattie di Kate e re Carlo.
William desiderava fortemente un nuovo inizio per la sua famiglia, come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», e i lavori sono stati completati in tempo per le vacanze scolastiche autunnali.
Dopo le controversie legate all'ex principe Andrea, il Palazzo ha voluto chiarire che tutti i lavori al Forest Lodge sono stati finanziati privatamente da William e che la coppia pagherà un affitto regolare al Crown Estate.
Sebbene l'importo esatto non sia stato divulgato, i media britannici affermano che è in linea con il valore di mercato della proprietà.