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Alla ricerca di 007 Ecco che spunta il nome di Leo Suter come potenziale nuovo James Bond

Covermedia

28.5.2026 - 11:00

Leo Suter
Leo Suter

La star di «Vikings: Valhalla», Leo Suter, guadagna terreno tra i possibili volti del prossimo 007, mentre le indiscrezioni sul futuro della saga continuano ad aumentare.

Covermedia

28.05.2026, 11:00

28.05.2026, 11:13

Leo Suter è l'ultimo nome a concorrere per il ruolo di James Bond, in attesa dell'annuncio ufficiale sul futuro 007.

L'attore britannico è noto soprattutto per il suo lavoro televisivo, in particolare nella serie Netflix «Vikings: Valhalla», e le quote dei bookmaker sulla sua possibile scelta come nuovo Bond oscillano ora tra 10/1 e 16/1.

All'inizio dell'anno Suter aveva commentato le indiscrezioni sul ruolo durante un'intervista al «Times», lasciando intendere che il suo nome potesse già circolare tra i candidati.

«Credo di sì, e non direi di no», aveva dichiarato a gennaio, aggiungendo: «Restate sintonizzati».

Più recentemente l'attore ha conquistato nuovi fan con il ruolo da protagonista nel reboot della BBC di «Inspector Lynley», dove interpreta il detective Tommy Lynley, personaggio portato sullo schermo da Nathaniel Parker nella versione originale andata in onda dal 2001 al 2008.

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Il favorito resta il futuro marito di Dua Lipa

Intanto le indiscrezioni sul prossimo James Bond continuano ad alimentare il dibattito. Secondo «OddsChecker», il favorito dei bookmaker resta Callum Turner, star della saga cinematografica «Animali fantastici» e vincitore di un BAFTA.

Subito dietro c'è Harris Dickinson, che interpreterà John Lennon nei prossimi biopic dedicati ai Beatles. Tra i nomi in corsa compare anche Jacob Elordi.

Tra gli outsider resta anche Henry Cavill, che aveva sostenuto un provino per Bond nel 2006 prima che il ruolo andasse a Daniel Craig, che ha interpretato 007 per 15 anni, fino a «No Time to Die».

Sebbene non esistano ancora conferme ufficiali, le indiscrezioni continuano a puntare verso una nuova versione di Bond incentrata sugli inizi della carriera dell'agente segreto.

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