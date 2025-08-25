  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Si è tinta di biondo Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

SDA

25.8.2025 - 14:01

La principessa Kate in uno scatto ancora con il «vecchio» look
La principessa Kate in uno scatto ancora con il «vecchio» look
Dave Shopland/AP/dpa

La 43enne ha sfoggiato un nuovo look con una tinta di capelli biondo miele mentre ieri era in Scozia per partecipare alla funzione domenicale durante le abituali vacanze familiari estive dei Windsor al castello di Balmoral, residenza molto amata dalla regina Elisabetta II, dove è tra l'altro spirata l'8 settembre del 2022.

Keystone-SDA

25.08.2025, 14:01

Le foto scattate alla principessa a bordo della Range Rover guidata dal marito, l'erede al trono principe William, con dietro i tre figli, George, Charlotte e Louis, oggi dominano le prime pagine dei tabloid nel Regno Unito, che sottolineano la luminosità data al volto di una Kate «raggiante» grazie alla nuova scelta cromatica più chiara rispetto ai capelli castani.

Ennesimo segnale, fra l'altro, di una voglia di provare a mettere in archivio il passato recente con i suoi incubi, rappresentati dal cancro che ha dovuto affrontare l'anno scorso fino alla ripresa e alla remissione dalla malattia col ritorno a un'agenda di impegni pubblici selezionati.

William e Kate coi figli hanno partecipato alla messa nella chiesa scozzese di Crathie Kirk, con re Carlo e la regina Camilla, Anna ed Edoardo.

Oltre al look e allo stile di vita nuovi, per la moglie dell'erede al trono britannico è in arrivo anche il cambiamento di residenza a Windsor: entro la fine dell'anno i principi di Galles si sposteranno dall'Adelaide Cottage, che occupano attualmente ed è legato a una serie di ricordi negativi, alla ben più grande Forest Lodge, in barba alle riserve della stampa popolare sui costi di ristrutturazione dell'edificio storico.

Tensioni. William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

TensioniWilliam e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

I più letti

Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Le ultime sulla Royal Family

Sempre più in difficoltà. Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Sempre più in difficoltàIl principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Ecco come mai. Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Ecco come maiHarry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera

Tensioni. William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

TensioniWilliam e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene

Altre notizie

Tensioni. Collaborazione interrotta tra Rovazzi e i Fuckyourclique dopo «Cabaret»

TensioniCollaborazione interrotta tra Rovazzi e i Fuckyourclique dopo «Cabaret»

Insieme ad altri VIP. Damiano David con la fidanzata Dove Cameron all'Olimpico per la Roma

Insieme ad altri VIPDamiano David con la fidanzata Dove Cameron all'Olimpico per la Roma

Lutto. È morta a 42 anni l'attrice spagnola Verónica Echegui

LuttoÈ morta a 42 anni l'attrice spagnola Verónica Echegui