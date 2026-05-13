Nuovo scontro tra Al Bano e Romina Power: ora intervengono le figlie

Romina and Jasmine Carrisi (Immagine d'archivio). Imago

La guerra mediatica tra Al Bano e Romina Power coinvolge ora anche le figlie. Ospite a «Verissimo», Romina Carrisi accusa il padre di aver reagito «in modo sproporzionato» alle parole dell'ex moglie, mentre Jasmine prende le sue difese in tv.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Romina Carrisi ha criticato pubblicamente la reazione di Al Bano alle dichiarazioni di Romina Power sulla scomparsa di Ylenia.

La figlia della coppia ha raccontato quanto il dolore per la sorella abbia diviso la famiglia negli anni.

Anche Jasmine Carrisi è intervenuta, difendendo il padre e parlando delle tensioni interne alla famiglia allargata. Mostra di più

La tensione tra Al Bano e Romina Power continua a far discutere. Ora a intervenire è anche Romina Carrisi, che durante un'intervista a «Verissimo» ha preso posizione sullo scontro pubblico tra i suoi genitori, nato dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Romina Power nella trasmissione «Belve».

Secondo quanto raccontato da Romina Jr., il cantante pugliese avrebbe frainteso le parole dell'ex moglie: «Mio padre ha preso solo una parte di ciò che mia madre ha detto e ha reagito, secondo me, in maniera sproporzionata», ha spiegato la 38enne.

La figlia della coppia sostiene che nelle dichiarazioni della madre non ci fossero accuse o rancori, ma soltanto il dolore mai superato per la scomparsa di Ylenia.

Il dolore mai superato per Ylenia

Come ricordano diversi media italiani, fra cui «Vanity Fair», Ylenia sparì misteriosamente a New Orleans nel 1994 e da allora il caso non è mai stato chiarito.

Nel corso degli anni, Romina Power ha più volte lasciato intendere di credere che la figlia possa essere ancora viva, mentre Al Bano ha dichiarato in varie interviste di aver accettato l’idea della sua morte.

Sempre a «Verissimo», Romina Carrisi ha raccontato quanto quella tragedia abbia segnato l'intera famiglia: «Per anni non riuscivo nemmeno a pronunciare il suo nome», ha confidato.

Ha poi descritto Ylenia come «una presenza assente» dentro casa, spiegando che quel dolore, invece di unire i genitori, li avrebbe progressivamente allontanati.

«Noi figli dimenticati»

La figlia minore di Al Bano e Romina Power ha però criticato apertamente il modo in cui la vicenda è stata gestita pubblicamente: «Non hanno pensato a noi figli», definendosi insieme ai fratelli «spettatori passivi» di una storia diventata mediatica.

Negli ultimi giorni, anche altri membri della famiglia sono intervenuti. Secondo quanto riportato dai programmi Rai «Domenica In» e «La volta buona», Jasmine Carrisi ha difeso il padre, sostenendo che il suo sfogo pubblico sia stato il risultato di «anni di frecciatine e interviste».

La risposta di Jasmine Carrisi

Jasmine ha inoltre replicato alle parole di Romina Jr. sul rapporto complicato tra i figli delle due famiglie allargate: «Pensavo ci fosse comunque un legame», ha dichiarato nel salotto di Caterina Balivo.

Intanto, come confermato dalla stessa Romina Carrisi a «Verissimo», oggi Al Bano e Romina Power «non si parlano» più, dopo anni segnati da incomprensioni e ferite mai del tutto rimarginate.