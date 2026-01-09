Corrado Nuzzo con Maria Di Biase

La coppia comica porta in scena differenze, paradossi e quotidianità.

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano protagonisti della scena teatrale. Con «Totalmente incompatibili», lo spettacolo mette al centro una relazione fondata sul disaccordo permanente.

I due personaggi sono «in contrasto tra di loro, in disaccordo con il mondo, felicemente inadattabili», e trasformano divergenze caratteriali e attriti quotidiani in una lente ironica sul presente. Non cercano soluzioni né compromessi: l'incompatibilità diventa il vero motore comico e narrativo.

La scrittura nasce dall'osservazione delle dinamiche contemporanee – coppia, lavoro, tecnologia, linguaggi sempre più semplificati – e costruisce una comicità basata sul paradosso.

In scena si confrontano due visioni inconciliabili, per cui «non valgono né il detto chi si somiglia si piglia né quello secondo cui gli opposti si attraggono, perché nulla li accomuna e tutto li allontana». Il conflitto è la norma, non l'eccezione, e diventa terreno fertile per ritmo e riconoscimento.

Prodotto da AGIDI con Nidodiragno / Coop CMC, «Totalmente incompatibili» è strutturato in atto unico, per una durata di circa 90 minuti. Una forma essenziale che valorizza dialogo e tempi comici, in continuità con una carriera teatrale consolidata e con il favore del pubblico raccolto nelle precedenti tournée.

La tournée 2025-2026 prende il via con la prima assoluta il 10 e 11 gennaio 2026 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, seguita dalla tappa dal 16 al 18 gennaio al Teatro dell'Aquila di Fermo. Da lì lo spettacolo proseguirà nei principali teatri italiani fino alla primavera, con nuove date in aggiornamento lungo tutta la stagione.