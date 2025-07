Liam e Noel Gallagher di nuovo insieme sul palco. Keystone

Dopo anni di silenzi e tensioni, gli Oasis sono tornati sul palco con una reunion storica, accolta da due concerti sold-out e dall'entusiasmo travolgente dei fan.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo oltre 15 anni di litigi pubblici, Noel e Liam Gallagher hanno riunito gli Oasis per una reunion accolta con entusiasmo dai fan.

I due show sold-out a Cardiff hanno segnato il ritorno della band, con Noel che ha attribuito il merito della riconciliazione a Paul «Bonehead» Arthurs.

Sul palco non sono mancati momenti ironici e toccanti, tra cui la battuta sulla prevendita caotica e un omaggio al calciatore del Liverpool deceduto Diogo Jota.

Dopo Cardiff, il tour prosegue con tappe nel Regno Unito e concerti internazionali in USA, Canada e Australia. Mostra di più

Dopo anni di tensioni mediatiche, frecciatine social e battibecchi pubblici, Noel e Liam Gallagher hanno finalmente messo da parte le divergenze e riportato sul palco gli Oasis, regalando ai fan una reunion attesa da oltre quindici anni.

Il ritorno della band britannica è stato segnato da due show sold-out al Principality Stadium di Cardiff, e le reazioni del pubblico lasciano intuire che il tour mondiale sarà una festa per i nostalgici degli anni '90.

Durante il secondo concerto, il 5 giugno, Noel Gallagher ha parlato pubblicamente di come sia avvenuta la riconciliazione con il fratello Liam, e ha indicato Paul «Bonehead» Arthurs come figura chiave nel processo.

Come riportato da «The Mirror», il chitarrista ha detto dal palco: «Alla chitarra, se non fosse stato per lui, nulla di tutto questo sarebbe successo.»

Una dichiarazione che ha emozionato il pubblico e ha segnato simbolicamente la fine di un’era di ostilità.

Il caos della prevendita dei biglietti e l'omaggio a Jota

Sul palco la band ha anche ironizzato sul caos legato alla prevendita dei biglietti dello scorso agosto, quando le piattaforme digitali erano finite nel mirino per i prezzi elevati e i numerosi disservizi.

Non sono mancati nemmeno i momenti di commozione: durante la prima serata, la band ha dedicato un omaggio speciale al calciatore del Liverpool Diogo Jota, deceduto insieme al fratello in un incidente stradale.

Il Tour prosegue

Conclusi i due concerti a Cardiff, gli Oasis si preparano per una serie di attesissimi show a Manchester, nella storica cornice di Heaton Park, seguiti da tappe a Londra, Edimburgo e Dublino.

Il tour proseguirà poi oltreoceano, con concerti già programmati in Stati Uniti, Canada e Australia.

E chissà, scrive ironicamente The Mirror, se Liam questa volta non si farà spaventare da qualche fantasma mentre è in tour.