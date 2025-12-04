  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una prima Oasis: in lizza per la nuova colonna sonora di James Bond

Covermedia

4.12.2025 - 13:00

Noel Gallagher
Noel Gallagher
Covermedia

Amazon MGM punta su Liam e Noel Gallagher per orchestrare la musica della nuova avventura dell'agente segreto. Gli Oasis sono candidati per comporre la colonna sonora del prossimo film di James Bond.

Covermedia

04.12.2025, 13:00

04.12.2025, 13:03

Secondo The Sun, Amazon MGM, che ha recentemente acquisito i diritti della saga di James Bond, ha scelto Liam e Noel Gallagher come principali candidati per scrivere il brano che accompagnerà il prossimo capitolo del franchise.

Un insider ha spiegato che la scelta degli Oasis sarebbe perfetta: «I film di 007 sono una delle più grandi franchigie britanniche. E chi meglio di una delle band britanniche più grandi di sempre per registrare la colonna sonora? Lo stile e l'energia di Liam e le melodie epiche di Noel sarebbero il mix ideale per il nuovo film».

Noel Gallagher, noto fan della saga, ha già dichiarato in passato di aver scritto canzoni pensando proprio a Bond. «È una vergogna che l'agente segreto più grande di tutti i tempi debba essere accompagnato da una canzone di americani», ha detto in un'intervista, facendo riferimento alla canzone «Another Way to Die» di Alicia Keys e Jack White, utilizzata per Quantum of Solace. «Ho scritto un paio di temi per Bond. Non avevano titoli troppo 'alla James Bond', ma li modificherei facilmente».

Il nuovo film di Bond è attualmente in fase di sviluppo, con Denis Villeneuve, regista di Dune, alla guida del progetto. Nel frattempo, è stato confermato che il celebre sceneggiatore Steven Knight, noto per aver creato Peaky Blinders, scriverà la sceneggiatura. In una recente intervista, Knight ha dichiarato: «È sempre stato un sogno lavorare su un film di Bond. Non vedo l'ora di iniziare. Sarà una versione audace, forte e migliore di quella che tutti conosciamo».

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non deve passare nemmeno un giorno in carcere
Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale
Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita

Altre notizie

Dal 5 al 7 dicembre. Silvio Orlando porta «Ciarlatani» al Teatro Celebrazioni di Bologna

Dal 5 al 7 dicembreSilvio Orlando porta «Ciarlatani» al Teatro Celebrazioni di Bologna

Intervento d'emergenza. Il padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche

Intervento d'emergenzaIl padre di Meghan Markle è in terapia intensiva: è in condizioni critiche

6 maggio 2026. Ligabue inaugura la nuova Arena Milano: annunciato un concerto-evento

6 maggio 2026Ligabue inaugura la nuova Arena Milano: annunciato un concerto-evento