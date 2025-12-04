Noel Gallagher Covermedia

Amazon MGM punta su Liam e Noel Gallagher per orchestrare la musica della nuova avventura dell'agente segreto. Gli Oasis sono candidati per comporre la colonna sonora del prossimo film di James Bond.

Covermedia Covermedia

Secondo The Sun, Amazon MGM, che ha recentemente acquisito i diritti della saga di James Bond, ha scelto Liam e Noel Gallagher come principali candidati per scrivere il brano che accompagnerà il prossimo capitolo del franchise.

Un insider ha spiegato che la scelta degli Oasis sarebbe perfetta: «I film di 007 sono una delle più grandi franchigie britanniche. E chi meglio di una delle band britanniche più grandi di sempre per registrare la colonna sonora? Lo stile e l'energia di Liam e le melodie epiche di Noel sarebbero il mix ideale per il nuovo film».

Noel Gallagher, noto fan della saga, ha già dichiarato in passato di aver scritto canzoni pensando proprio a Bond. «È una vergogna che l'agente segreto più grande di tutti i tempi debba essere accompagnato da una canzone di americani», ha detto in un'intervista, facendo riferimento alla canzone «Another Way to Die» di Alicia Keys e Jack White, utilizzata per Quantum of Solace. «Ho scritto un paio di temi per Bond. Non avevano titoli troppo 'alla James Bond', ma li modificherei facilmente».

Il nuovo film di Bond è attualmente in fase di sviluppo, con Denis Villeneuve, regista di Dune, alla guida del progetto. Nel frattempo, è stato confermato che il celebre sceneggiatore Steven Knight, noto per aver creato Peaky Blinders, scriverà la sceneggiatura. In una recente intervista, Knight ha dichiarato: «È sempre stato un sogno lavorare su un film di Bond. Non vedo l'ora di iniziare. Sarà una versione audace, forte e migliore di quella che tutti conosciamo».