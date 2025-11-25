  1. Clienti privati
Forte abbraccio sul palco Gli Oasis annunciano una «pausa di riflessione» dopo il trionfo del tour «Live '25»

Covermedia

25.11.2025 - 11:00

Liam Gallagher
Liam Gallagher

L'ultimo abbraccio tra Liam e Noel a San Paolo chiude un tour epocale che ha acceso nuovamente il mito della band britannica.

Covermedia

25.11.2025, 11:00

25.11.2025, 11:04

La reunion dei fratelli Gallagher si spegne a San Paolo con un annuncio che gela l'euforia: gli Oasis si fermano e trasformano il trionfo del tour «Live '25» in una «pausa di riflessione» destinata a far rumore.

Partito da Cardiff il 4 luglio, il Live '25 ha totalizzato 41 concerti attraverso Europa, Asia, Australia e Americhe, riportando in scena quell'energia grezza e irresistibile che ha segnato una generazione.

«And so it came to pass (e così accadde davvero, ndr)», scrivono in un messaggio ai fan, citando il giornalista Simon Price: «La forza pop più dirompente della storia recente britannica è tornata nei cuori e nelle menti di una nuova generazione.

Da Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park al Royal Canal fino alla City of Angels, amore, gioia, lacrime ed euforia non saranno mai dimenticati». Poi la chiusura: «Ora ci sarà una pausa per un periodo di riflessione».

Allo stadio Allianz Parque di San Paolo, seconda delle due date brasiliane, la band ha mantenuto la scaletta fissa che ha accompagnato ogni tappa del tour. Ma il momento più commentato non è stato musicale: Liam Gallagher ha consegnato a Noel il suo tamburello e le maracas, prima che i due si stringessero in un abbraccio che i fan non vedevano da anni.

