Oasis

A produrre il film sarà Steven Knight, mentre alla regia ci saranno Dylan Southern e Will Lovelace. Intanto tra voci e indiscrezioni, cresce l'attesa per l'inizio del tour.

Covermedia

La storica reunion degli Oasis diventerà un film.

La band, composta dai fratelli Liam e Noel Gallagher, ha annunciato che il film verrà girato in concomitanza con i concerti della tournée estiva.

Produttore del progetto sarà Steven Knight, già nominato agli Oscar e noto per aver creato «Peaky Blinders», mentre alla regia ci saranno Dylan Southern e Will Lovelace, che nel 2012 hanno diretto il documentario degli LCD Soundsystem «Shut Up and Play the Hits».

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli come data del rilascio e contenuti.

Gli Oasis hanno annunciato ad agosto dello scorso anno che sarebbero tornati insieme sul palco, dopo un lungo periodo di voci e rumors.

Sono 41 le tappe dell'Oasis Live '25, che partirà da Cardiff il 4 luglio, per poi proseguire con varie date nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti. Il duo poi si sposterà in Sudamerica, Australia, Giappone e Corea del Sud.

Secondo NME la formazione musicale sarà composta da Andy Bell al basso, Gem Archer e Paul 'Bonehead' Arthurs alle chitarre e Joey Waronker alla batteria.

Nel commentare l'indiscrezione, Liam ha così sbottato su X: «NME, ditemi chi sono le vostre fonti che continuano a darvi informazioni sugli OASIS e vi concederò un'intervista esclusiva sul prossimo tour degli OASIS».

«Non è la rivelazione della formazione che mi preoccupa, ve la rivelerò io tra un minuto, mi preoccupa di più la riga in cui si dice che una fonte vicina alla band e al tour, è quello che mi preoccupa», ha commentato il rocker.