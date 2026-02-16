Obama smentisce: «Nessuna prova di contatti alieni con la Tessa»

Barack Obama

L'ex presidente degli Stati Uniti prende posizione dopo il video virale e afferma che durante il suo mandato non ha mai visto prove di contatti tra la Terra e forme di vita extraterrestri.

Covermedia Covermedia

Barack Obama smentisce l'ipotesi di contatti alieni con la Terra. Dopo la diffusione virale di un estratto del podcast «No Lie with Brian Tyler Cohen», l'ex presidente degli Stati Uniti ribadisce che nei suoi anni alla Casa Bianca non è emersa alcuna prova di visite extraterrestri.

Nel corso di una sessione di domande rapide, Obama afferma che gli alieni sono «reali», ma chiarisce subito che non esiste alcuna evidenza di un loro arrivo sulla Terra. «Non sono nascosti nell'Area 51», spiega. «Non esiste alcuna struttura sotterranea, a meno che non ci sia un'enorme cospirazione e l'abbiano nascosta al presidente degli Stati Uniti».

Il passaggio, isolato dal contesto, fa rapidamente il giro dei social.

Domenica Obama torna sull'argomento con un post su Instagram. «Stavo cercando di restare nello spirito della sessione di domande rapide, ma visto che la cosa ha attirato attenzione, lasciatemi chiarire», scrive. «Statisticamente, l'universo è così vasto che le probabilità che esista vita là fuori sono buone. Ma le distanze tra i sistemi solari sono talmente grandi che le possibilità che siamo stati visitati da alieni sono basse, e durante la mia presidenza non ho visto alcuna prova che gli extraterrestri abbiano preso contatto con noi».

Poi conclude con un secco: «Davvero!». Obama, 64 anni, è stato il 44° presidente degli Stati Uniti dal 2009 al 2017.