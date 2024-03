Olivia Colman

L’attrice Premio Oscar attacca la disparità di trattamento tra uomini e donne a Hollywood: «Quante scuse per discriminarci».

Olivia Colman non tollera il divario retributivo di genere nel mondo del cinema e della tv.

L’attrice britannica ha alle spalle una carriera prestigiosa e ricca di successi, vantando nella sua bacheca premi come l’Oscar, quattro BAFTA Awards, due Emmy Awards e tre Golden Globe. Tuttavia a essere maggiormente pagati, a parità di ruolo, sono sempre i suoi colleghi uomini.

Parlando con Christiane Amanpour della CNN, la star ha dichiarato: «Non fatemi iniziare a parlare della disparità di retribuzione... gli attori maschi vengono pagati di più. Un tempo si diceva che attirassero il pubblico maggiormente, ma in realtà questo non è più vero da decenni, ma a loro piace ancora usarlo come pretesto per non pagare le donne quanto i loro colleghi maschi».

L'intervistatrice ha poi chiesto a Olivia se abbia sperimentato in prima persona la disparità di trattamento in termini salariali: «Sono convinta che se mi chiamassi Oliver Colman, guadagnerei molto di più di quanto guadagno. Per quello che ne so la disparità salariale si aggira intorno al 12% di differenza».

Forbes ha pubblicato la lista dei dieci attori più pagati del 2023: tra di loro figuravano soltanto due donne, Margot Robbie e Jennifer Aniston.

Covermedia