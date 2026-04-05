Olivia Dean

La cantante britannica vince Best New Artist e vive un momento simbolico con Lauryn Hill.

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Olivia Dean vince il primo Grammy e ammette: «Non me lo aspettavo».

La cantautrice britannica ha conquistato il premio Best New Artist ai Grammy Awards di febbraio, imponendosi tra i nuovi nomi più rilevanti della scena internazionale.

Il riconoscimento, arrivato dopo mesi di crescente esposizione globale, è stato accolto con incredulità dalla 27enne, che non aveva mai ricevuto premi musicali in precedenza. In un'intervista a ELLE ha dichiarato: «Il mio cuore è pieno, è difficile descriverlo», aggiungendo con sincerità: «Non pensavo che sarebbe successo».

Per l'interprete di «Man I Need», la serata ha assunto un significato ancora più profondo grazie a un momento simbolico vissuto durante la cerimonia.

Davanti ai suoi occhi si esibiva Lauryn Hill, vincitrice dello stesso premio nel 1999, anno di nascita della cantante londinese. «Ha vinto il Best New Artist l'anno in cui sono nata, e il mio secondo nome è Lauryn proprio per lei... è stato un incredibile cerchio che si chiude», ha raccontato.

Verso il tour internazionale

L'impatto dell'evento è stato amplificato dal contrasto con la quotidianità recente: «Solo poche settimane fa ero a casa sul divano a Londra, e all'improvviso mi ritrovo con un Grammy in mano mentre Queen Latifah mi guarda».

Il riconoscimento è arrivato superando una concorrenza ampia, tra cui Addison Rae, Lola Young e Leon Thomas. Dopo questa affermazione, l'artista è attesa nei prossimi mesi con nuove uscite musicali e possibili annunci legati a un tour internazionale.