L'attrice di «X-Men: Apocalypse» ha reso pubblica la sua diagnosi di un aggressivo tumore al seno luminal B ricevuta ad aprile 2023 per lasciare una testimonianza al figlio Malcolm, di due anni.

Olivia Munn ha condiviso i motivi per cui ha scelto di documentare pubblicamente il suo percorso di lotta contro il cancro.

L'attrice, conosciuta per il suo ruolo in «X-Men: Apocalypse», ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di un aggressivo tumore al seno di tipo luminal B ad aprile del 2023. La decisione di rendere nota la sua battaglia è stata motivata dal desiderio di lasciare una testimonianza per suo figlio Malcolm, di soli due anni.

«In caso non ce l'avessi fatta, volevo che mio figlio, una volta cresciuto, sapesse che ho lottato per restare qui. Che ho dato il massimo», ha dichiarato Olivia, di 43 anni, durante un'intervista concessa a Michael Strahan per «Good Morning America», andata in onda giovedì.

«Ho pensato subito a mio figlio»

Munn ha proseguito spiegando l'importanza di far comprendere alle persone vicine, e anche a quelle meno informate sulla malattia, il suo impegno nella lotta per la vita.

A marzo, l'attrice aveva rivelato di aver subito una doppia mastectomia a soli trenta giorni dalla diagnosi.

Durante l'intervista, Olivia ha raccontato il momento in cui ha scoperto di avere il cancro, e l’istante in cui ha pensato immediatamente al suo bambino, avuto con il compagno, il comico John Mulaney. «Il cancro è la parola che non vuoi sentire», ha confidato a Michael.

«Ci sono molte altre sfide che senti di poter superare, ma il cancro ha stroncato molte vite. E io ho pensato subito a mio figlio».

Sotto i ferri un'altra volta

Solo pochi giorni prima dell'intervista, Olivia aveva rivelato di aver subito una isterectomia totale, il quinto intervento dall'inizio della sua diagnosi. «Ho fatto una isterectomia completa. Ho rimosso l'utero, le tube di Falloppio e le ovaie», ha detto in un'intervista a Vogue pubblicata domenica.

«Decidere per una isterectomia totale è stata una scelta difficile, ma era la decisione migliore per me perché avevo bisogno di essere presente per la mia famiglia».

