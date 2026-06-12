SpettacoloOlivia Rodrigo svela perché ha cambiato alcune canzoni del nuovo album dopo la rottura con Louis Partridge
Covermedia
12.6.2026 - 13:00
L'album era nato come una raccolta di canzoni d'amore.
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12.06.2026, 13:00
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Oggi racconta invece l'evoluzione di una relazione che attraversa entusiasmo, dubbi e distanza.
Quando mancavano pochi passi alla conclusione del progetto, Olivia Rodrigo ha riaperto alcune tracce già registrate e le ha riscritte insieme al produttore Dan Nigro. Una decisione che ha cambiato il percorso emotivo del disco in uscita il 12 giugno.
La cantante ha raccontato al New York Times Popcast di essere tornata su alcune canzoni dopo la fine della relazione con Louis Partridge. I brani erano stati scritti in un momento molto diverso della sua vita sentimentale e, con il passare dei mesi, non rispecchiavano più completamente ciò che provava.
Per questo la Rodrigo e Nigro hanno deciso di rimettere mano ad alcune tracce già completate. «Le abbiamo rese un po' più tristi, un po' più oneste e un po' più inquietanti», ha spiegato l'artista, descrivendo il lavoro di revisione svolto prima della pubblicazione.
La trasformazione appare evidente anche nella struttura di «You Look Pretty Sad for a Girl in Love». La tracklist è suddivisa in due parti, «Girl So in Love» e «You Seem Pretty Sad», una scelta che accompagna l'ascoltatore dall'euforia dell'innamoramento a sentimenti più complessi e dolorosi.
La 23enne aveva già raccontato di aver iniziato a scrivere il disco durante quello che considerava il suo primo grande amore da adulta. Per questo il progetto rappresenta una novità rispetto ai lavori precedenti, spesso costruiti attorno a delusioni sentimentali e cuori infranti.
Negli ultimi mesi i fan hanno collegato diversi brani della popstar alla storia con l'attore di «Enola Holmes». Le nuove dichiarazioni offrono ora una prospettiva più chiara su un album che non fotografa un solo momento, ma documenta in tempo reale il cambiamento di una relazione e delle emozioni che l'hanno accompagnata.
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