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Teatro britannico Agli Olivier Awards 2026 trionfano Rachel Zegler e Paapa Essiedu

Covermedia

13.4.2026 - 11:00

Rachel Zegler
Rachel Zegler

Al Royal Albert Hall di Londra, la notte del teatro britannico premia le migliori interpretazioni: standing ovation per Rachel Zegler e riconoscimenti anche per Rosamund Pike e Paapa Essiedu.

Covermedia

13.04.2026, 11:00

13.04.2026, 11:04

Sono Rachel Zegler, Paapa Essiedu e Rosamund Pike i grandi protagonisti degli Olivier Awards 2026, andati in scena domenica sera al Royal Albert Hall di Londra.

La cerimonia, tra le più prestigiose del teatro britannico, è stata condotta da Nick Mohammed, volto noto della serie «Ted Lasso».

Rachel Zegler conquista il premio come miglior attrice in un musical grazie alla sua interpretazione nella nuova versione di «Evita» al London Palladium. Sul palco regala anche una performance di «Don't Cry for Me Argentina», accolta da una standing ovation.

Rosamund Pike si aggiudica invece il riconoscimento come miglior attrice per il dramma legale «Inter Alia», messo in scena al National Theatre.

A Paapa Essiedu va il premio come miglior attore non protagonista per «All My Sons», nuova messa in scena del testo del 1946 di Arthur Miller, che ottiene anche il titolo di miglior revival.

La serata celebra anche il successo di «Paddington The Musical»: il regista Luke Sheppard vince il premio per la miglior regia e lo spettacolo si aggiudica anche quello per il miglior nuovo musical, chiudendo la cerimonia tra gli applausi.

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