Aurora Angeli, una giovane fan di Olly, ha vissuto un'esperienza straordinaria: dopo un grave incidente, le canzoni del suo idolo l'hanno aiutata a uscire dal coma. Recentemente, ha avuto l'opportunità di incontrare il cantante di persona.

Igor Sertori

La storia di Aurora Angeli, come riportato tra gli altri da «novella2000.it» , ha toccato profondamente il cuore di molti.

La giovane, coinvolta in un incidente motociclistico la scorsa estate in cui ha perso la vita il suo fidanzato, è rimasta in coma per mesi.

Durante questo periodo difficile, le canzoni di Olly, il suo cantante preferito, sono state una fonte di forza e speranza per lei. Alla fine, la ragazza si è svegliata, e poco dopo, il suo sogno di incontrare Olly si è finalmente realizzato.

Il 20 giugno, durante l'Rds Summer Festival a Rimini, Aurora ha avuto l'opportunità di incontrare Olly grazie all'aiuto di amici e membri dello staff che le hanno procurato un pass per il backstage.

L'incontro «è stata la cosa più importante»

L'ultimo vincitore di Sanremo, già a conoscenza della sua storia e del tatuaggio che Aurora si è fatta in suo onore, l'ha accolta calorosamente.

I due hanno condiviso un momento speciale, che la giovane ha descritto come un incontro con un amico di lunga data piuttosto che con una celebrità.

Parlando con «Il Corriere della Sera», Aurora ha espresso la sua gratitudine per la musica di Olly, che l'ha sostenuta durante il suo lungo percorso di riabilitazione.

Ha raccontato: «Dopo il grave incidente che mi ha coinvolto la scorsa estate, e che mi ha fatta finire in coma per un mese e poi mi ha costretta in riabilitazione finché non sono finalmente uscita dall’ospedale a dicembre, l’unica cosa che mi ha dato forza per continuare è stata la musica di Olly»

«Incontrarlo in carne e ossa per la prima volta, sentirmi con lui come se fossi accanto al mio migliore amico e non al mio cantante preferito, è stata per me la cosa più importante».