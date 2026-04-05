Olly

Il cantante replica ai gossip e nega qualsiasi pressione dello staff sul suo dimagrimento.

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Olly smentisce la dieta imposta e attacca le voci sul suo corpo. Il cantautore genovese interviene direttamente sui social dopo la diffusione di indiscrezioni che lo volevano sottoposto a un regime alimentare deciso dal management.

La voce, rilanciata anche in ambito televisivo, ha acceso il dibattito online, spingendo l'artista a chiarire pubblicamente la propria posizione.

La replica arriva con parole nette affidate a Instagram: «Se sto bene con il mio corpo è perché lo voglio io, nessuno del mio staff si permetterebbe mai di impormi qualcosa». Una presa di distanza chiara da qualsiasi narrazione esterna, che ribadisce autonomia e controllo sulle proprie scelte personali.

La replica di Olly IG

Maggiore attenzione crescente verso il body shaming

Il tema si inserisce in un contesto più ampio, quello dell'attenzione crescente verso il body shaming e l'esposizione mediatica dei corpi dei personaggi pubblici.

Negli ultimi mesi, diversi artisti hanno denunciato l'invadenza dei commenti online, spesso trasformati in giudizi non richiesti sull'aspetto fisico.

Nel caso del giovane protagonista della scena pop italiana, la smentita serve anche a chiudere una polemica alimentata senza conferme dirette. Il chiarimento arriva infatti dopo giorni di speculazioni, riportando il focus su una comunicazione più corretta e rispettosa.

Sul fronte musicale, il cantante prosegue intanto il suo percorso tra nuovi progetti discografici e appuntamenti live già in preparazione nei prossimi mesi.