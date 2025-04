Oltre ai dazi, la beffa del cappotto di Melania Trump? Il 1° aprile, Melania Trump ha partecipato all'International Women of Courage Award, a Washington DC, un evento che premia donne di oltre novanta Paesi per il loro coraggio e impegno umanitario. Immagine: KEYSTONE Per l'occasione la moglie di Donald Trump ha indossato un cappotto in cavallino a stampa leopardata, creato da Milly Park, del valore di 11'000 dollari. Immagine: KEYSTONE I critici vedono in un capo così lussuoso una sorta di beffa, per via dell'entrata in vigore dei dazi di Donald Trump. Altri invece leggono nell'outfit, di una stilista venezuelana cresciuta in Canada, un messaggio contro la politica migratoria del marito. Immagine: KEYSTONE Oltre ai dazi, la beffa del cappotto di Melania Trump? Il 1° aprile, Melania Trump ha partecipato all'International Women of Courage Award, a Washington DC, un evento che premia donne di oltre novanta Paesi per il loro coraggio e impegno umanitario. Immagine: KEYSTONE Per l'occasione la moglie di Donald Trump ha indossato un cappotto in cavallino a stampa leopardata, creato da Milly Park, del valore di 11'000 dollari. Immagine: KEYSTONE I critici vedono in un capo così lussuoso una sorta di beffa, per via dell'entrata in vigore dei dazi di Donald Trump. Altri invece leggono nell'outfit, di una stilista venezuelana cresciuta in Canada, un messaggio contro la politica migratoria del marito. Immagine: KEYSTONE

«Il giorno della liberazione» è arrivato e con questo il pacchetto di dazi di Donald Trump. Mentre l'economia globale trema, durante un evento a Washington, Melania Trump ha scelto un cappotto leopardato di Milly Park. La moglie del tycoon ha attirato l'attenzione non solo per il suo stile audace, ma anche per il costo elevato del capo. Che questo sia anche un messaggio subliminale alla politica del marito?

Hai fretta? blue News riassume per te Il 1° aprile, Melania Trump ha partecipato all'International Women of Courage Award, a Washington DC, un evento che premia donne di oltre novanta Paesi per il loro coraggio e impegno umanitario.

Per l'occasione la moglie di Donald Trump ha indossato un cappotto in cavallino a stampa leopardata, creato da Milly Park, del valore di 11'000 dollari.

Nonostante si tratti di un regalo della stilista, la First Lady si è attirata divere critiche: con l'entrata in vigore dei dazi del marito, e le tensioni sull'economia globale, alcuni si chiedono se un abbigliamento più sobrio sarebbe stato più appropriato.

Inoltre, la scelta di un capo di una stilista nata in Venezuela e cresciuta in Canada potrebbe essere vista come una dichiarazione contro le politiche migratorie del coniuge. Mostra di più

I dazi annunciati da Donald Trump sono destinati a scuotere le economie globali, ma nel frattempo Melania Trump ha catturato l'attenzione con il suo abbigliamento.

Come riporta «TGcom24», durante un evento benefico a Washington DC, la first lady ha indossato un capo che non è passato inosservato.

Il 1° aprile, la moglie del presidente ha partecipato all'International Women of Courage Award, un evento che premia donne di oltre novanta Paesi per il loro coraggio e impegno umanitario.

Insieme al Segretario di Stato Marco Rubio, Melania ha sottolineato l'importanza del coraggio femminile, affermando: «Oggi celebriamo il coraggio, una forza che si basa sull’amore».

Un cappotto leopardato dal valore di oltre 10'000 dollari

Per l'occasione, ha scelto un look potente, indossando un cappotto in cavallino a stampa leopardata, creato da Milly Park. Il cappotto, dal valore di ben 11'000 dollari, è stato un regalo della stilista all'ex modella, come confermato da lei stessa alla rivista «WWD».

Nonostante le critiche ricevute per la scelta di un capo così costoso, Melania ha spesso fatto dell'abbigliamento di lusso il suo marchio di fabbrica. Le scelte di moda dell'ex modella e moglie di uno degli uomini più ricchi del mondo non sorprendono.

Ma con l'introduzione dei dazi e le conseguenti tensioni sull'economia globale, alcuni si chiedono se un abbigliamento più sobrio sarebbe stato più appropriato.

Un messaggio subliminale contro il marito?

Inoltre, la scelta di un capo di una stilista nata in Venezuela e cresciuta in Canada potrebbe essere vista come una dichiarazione contro le politiche migratorie del marito.

Che si tratti di una presa di posizione, espressa attraverso l'outfit, contro la volontà del tycoon?

Qualsiasi sia la risposta, il cappotto leopardato di Melania rimarrà impresso nella memoria degli amanti della moda.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.