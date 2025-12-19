  1. Clienti privati
Nick è accusato del gesto Omicidio Reiner, i due figli rompono il silenzio: «Una perdita orribile e devastante»

Covermedia

19.12.2025 - 11:00

Romy Reiner Con Rob Reiner E Michele Singer Reiner
Romy Reiner Con Rob Reiner E Michele Singer Reiner

 I figli di Rob Reiner e Michele Singer Reiner pubblicano una dichiarazione dopo l'uccisione dei genitori. «Erano i nostri migliori amici». Chiesto rispetto e riservatezza.

Covermedia

19.12.2025, 11:00

19.12.2025, 11:08

Romy e Jake Reiner hanno deciso di parlare. A pochi giorni dall'uccisione dei genitori, Rob Reiner e Michele Singer Reiner, i due figli del celebre regista hanno diffuso una dichiarazione pubblica per esprimere il dolore che stanno attraversando e chiedere rispetto in un momento definito «inimmaginabile».

«Le parole non riescono nemmeno lontanamente a descrivere il dolore che proviamo ogni singolo istante», scrivono i fratelli. «La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere. Non erano solo i nostri genitori: erano i nostri migliori amici».

Rob, 78 anni, e sua moglie Michele, 70 anni, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di Los Angeles il 14 dicembre. Per l'omicidio è stato incriminato il figlio Nick, 32 anni, accusato di duplice omicidio di primo grado. Nella dichiarazione diffusa, Romy e Jake non fanno alcun riferimento al fratello.

«Siamo grati per l'ondata di cordoglio, gentilezza e sostegno»

Nel messaggio, i due ringraziano per la vicinanza ricevuta e invitano alla cautela. «Siamo grati per l'ondata di cordoglio, gentilezza e sostegno che ci è arrivata non solo da familiari e amici, ma da persone di ogni provenienza», proseguono.

«Chiediamo ora rispetto e privacy, che le speculazioni vengano mitigate da compassione e umanità, e che i nostri genitori vengano ricordati per le vite straordinarie che hanno vissuto e per l'amore che hanno donato».

Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, sarebbe stata Romy a scoprire i corpi dei genitori, dopo essere stata contattata da una massaggiatrice che non riusciva a mettersi in contatto con la coppia.

Dopo aver trovato il corpo del padre, la giovane avrebbe lasciato l'abitazione mentre una persona che era con lei chiamava il 911. Romy avrebbe poi avvisato l'amico più stretto del padre, Billy Crystal, apprendendo solo in seguito dai paramedici che anche la madre era morta.

