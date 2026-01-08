Leonardo Dicaprio In One Battle After Another Covermedia

Il film di Paul Thomas Anderson e la comedy televisiva con Seth Rogen guidano la corsa ai premi del sindacato degli attori. La cerimonia si terrà il 1° marzo in streaming su Netflix.

Covermedia Covermedia

Le nomination agli Actor Awards 2026, il riconoscimento annuale del sindacato SAG-AFTRA precedentemente noto come SAG Awards, sono state annunciate mercoledì a Hollywood.

A primeggiare sono stati «One Battle After Another» per il cinema e «The Studio» per la televisione.

L'annuncio è stato affidato a Janelle James, volto di «Abbott Elementary», e a Connor Storrie, rivelazione di «Heated Rivalry», sancendo ufficialmente l'avvio della stagione dei premi per gli attori.

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson ha ottenuto sette nomination, confermando il suo peso nella stagione dei premi. Tra le candidature figurano quella al miglior cast cinematografico e quelle individuali per Leonardo DiCaprio come miglior attore protagonista e per l'esordiente Chase Infiniti come miglior attrice protagonista. Nelle categorie non protagoniste sono stati nominati Sean Penn, Benicio Del Toro e Teyana Taylor.

Subito alle spalle si è posizionato «Sinners» con cinque candidature, mentre «Marty Supreme», «Hamnet» e «Frankenstein» hanno raccolto tre nomination ciascuno. Tutti i titoli concorrono per il premio al miglior cast.

Sul fronte televisivo, «The Studio» ha ottenuto cinque nomination, comprese quelle per il miglior cast comedy e per le interpretazioni di Seth Rogen, Ike Barinholtz, Kathryn Hahn e Catherine O'Hara. Alle sue spalle si sono collocate «Adolescence» e «The White Lotus», entrambe con quattro candidature, confermandosi tra le serie più apprezzate della stagione.

La 32ª edizione degli Actor Awards, organizzata dal sindacato SAG-AFTRA, si terrà domenica 1° marzo e sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix. Un evento che fotografa lo stato dell'industria audiovisiva, tra grandi nomi del cinema e serie televisive sempre più centrali nel racconto contemporaneo.