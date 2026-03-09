Leonardo DiCaprio alla première di «One Battle After Another»

Il film diretto da Paul Thomas Anderson vince il premio principale della American Society of Cinematographers a Los Angeles. La vittoria lo proietta tra i favoriti agli Oscar, in una giornata di premi che vede protagonisti anche Ryan Coogler e i film «Avatar: Fire and Ash» e «Zootopia 2».

La corsa agli Oscar entra nel vivo a Los Angeles con gli ASC Awards, i premi della American Society of Cinematographers dedicati alla miglior fotografia.

A conquistare il riconoscimento più prestigioso è Michael Bauman, direttore della fotografia di «One Battle After Another», premiato nella categoria dedicata ai lungometraggi per il cinema durante la cerimonia al Beverly Hilton.

Il riconoscimento non è solo simbolico: storicamente il vincitore di questa categoria ha poi conquistato l'Oscar per la miglior fotografia 18 volte negli ultimi 39 anni.

Un segnale che rende «One Battle After Another» uno dei titoli più osservati in vista della 98ª edizione degli Academy Awards, in programma il 15 marzo.

Un indicatore affidabile in vista degli OScar

La categoria in cui Bauman ha trionfato coincide infatti con quella degli attuali candidati all'Oscar per la miglior fotografia. Tra i titoli in competizione figurano «Frankenstein», «Marty Supreme», «Sinners» e «Train Dreams».

Il premio degli ASC rappresenta da sempre uno degli indicatori più affidabili della stagione dei premi, perché assegnato direttamente dai direttori della fotografia: un riconoscimento tra pari che spesso anticipa il verdetto dell'Academy.

Ci sono stati pure i Writers Guild Awards, i Golden Reel Awards e i Saturn Awards

La serata degli ASC non è stata l'unico appuntamento della domenica hollywoodiana. In contemporanea si sono svolte anche altre importanti cerimonie dell'industria cinematografica.

A New York, durante la 78ª edizione dei Writers Guild Awards, Ryan Coogler ha conquistato il premio per la miglior sceneggiatura originale con «Sinners». Il premio per la miglior sceneggiatura adattata è invece andato a Paul Thomas Anderson proprio per «One Battle After Another».

A Los Angeles, invece, i Golden Reel Awards della Motion Picture Sound Editors hanno premiato diversi film e serie televisive. Tra i titoli cinematografici vincitori figurano «Sinners», «Frankenstein», «Zootopia 2» e «Sirât». Sul fronte televisivo si sono distinti «Adolescence», «Alien: Earth» ed «Étoile».

Sempre nella stessa giornata si sono tenuti anche i Saturn Awards, i riconoscimenti dedicati al cinema di fantascienza, fantasy e horror. A dominare la serata è stato «Avatar: Fire and Ash», che ha conquistato cinque premi.